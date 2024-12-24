Rusya, Yakında WhatsApp'ı Yasaklayacak: Sebebi Çok Manidar!

Dünyanın en popüler çevrim içi mesajlaşma platformu WhatsApp, diğer pek çok sosyal medya ağı gibi bazı ülkeler tarafından tamamen erişime engellenmiş durumda. Bu ülkelerden sonuncusu ise çok büyük ihtimal Rusya olacak.

Aktarılanlara göre Putin liderliğindeki hükümet, istenilen bazı mesaj verilerini ülke ile paylaşmaması nedeniyle WhatsApp'ı yakında Rusya genelinde engellemeyi planlıyor.

Rusya,Terörist Grupların Verilerini Paylaşmaması Nedeniyle WhatsApp'ı Yasaklayacak!

Rusya merkezli yerel kaynaklar, Meta'nın popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın 2025 yılında ülke genelinde erişime engelleneceğini aktarıyor. İddialara göre platform, bazı kullanıcı bilgileri ve mesajlaşmaları hükümet ile paylaşmadığı için Putin'in radarına girdi.

Hükümet yetkilileri, WhatsApp'ın özellikle bazı terör grupları tarafından kullandığını belirtirken, platformu bu gruplara ait mesajlaşmaları gizlilik politikası gereği Rusya ile paylaşmaması nedeniyle suçluyor. Bilmeyenler için WhatsApp'ın kullanıcılar arasında gerçekleştirilen sohbetleri şifrelediğini, bu sayede üçüncü bir taraf tarafından mesajların görüntülenemeyeceğini de belirtelim.

Rus senatör Artyom Sheykin, konu hakkında yaptığı açıklamada, ilerleyen süreçte de platformun kullanıcı bilgilerini Rus güvenlik servisleriyle paylaşmayı reddetmesi durumunda engelleme ihtimalinin daha da yükseleceğini ifade ediyor. Yabancı şirketlerin Rus yasalarına uymak zorunda olduğunu belirten senatör, aksi takdirde bu şirketin ülkede faaliyet gösteremeyeceklerini vurguladı.

Ukrayna savaşının ardından Facebook, Instagram ve X platformunu ülke genelinde yasaklayan Rusya'nın önümüzdeki yıl WhatsApp için benzer bir karar alacağı iddiaları gün geçtikçe güçleniyor.

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