Rusya Kendi PlayStation 6'sını Geliştiriyor! Çalışmalarda Sona Gelindi

Ukrayna ile savaşa girdiği günden bu yana zor günler geçiren Rusya, kendisine uygulanan ambargo nedeniyle pek çok marka, ürün ve hizmete erişimde sorun yaşıyor. Şirketin bu duruma olan çözümü ise oldukça basit; "Onlar vermiyorsa biz yaparız!" Bu doğrultuda bugüne kadar Rusya'da global markaların "yerel" versiyonlarını gördük. Ancak iddialara göre bir adım ileri giden Rusya, yerli oyun konsolu için kolları sıvadı.

Rusya, Yerli Oyun Konsolu Geliştiriyor

Aslında Rusya'nın yerli bir oyun konsolu geliştirdiği bir süredir biliniyordu. Şimdi ise bu çalışamaların hız kazandığı ve sonlanmaya yaklaştığı ortaya çıktı. Buna göre Rus yapımı PlayStation 6, yerli imkanlarla geliştirilen bir işlemci kullanacak.

Elbrus-8C isimli bu işlemci hakkında şimdilik çok fazla detay bilinmezken, modern oyun konsollarına kıyasla nasıl performans göstereceği merak konusu. Sadece işlemci değil, diğer parçaların ve işletim sisteminin de "yerli ve milli" olması bekleniyor.

Ancak asıl merak edilen ise oyun desteğinin nasıl olacağı. Bildiğiniz üzere bir konsolu başarılı yapan şey sadece performansı değil. Oynayabileceğiniz oyunların sayısı ve kalitesi. Bu nedenle Rusya'nın oyun konsolunun hangi oyunları destekleyeceği oldukça merak ediliyor.

Şimdilik bu konuda da bir açıklama bulunmazken, pek çok kişi bunun gereksiz bir hayalden başka bir şey olmadığını iddia ediyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Rusya!nın bu projesi gerçekten de başarılı olabilir mi? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.