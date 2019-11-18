Saatinle Görüntülü Konuş! - TCL Movetime MT40x İnceleme

Alcatel'in TCL Movetime MT 40x akıllı saat modeline yakından bakıyoruz. İnceleme videomuz içerisinde TCL Movetime MT40x modelini satın almaya değer mi sorusunu sizler için cevaplıyoruz.

İnceleme videomuza geçmeden önce dilerseniz TCL Movetime MT40x'in teknik özelliklerine bir göz atalım. TCL Movetime MT40x, 1.3 inçlik 240*240 çözünürlüğünde ekrana sahip. 600 mAh bataryaya sahip olan MT40x, 512 MB dahili depolama alanı ile birlikte geliyor. Cihazda bir adet SIM Kart girişi yer almakta.

Sesli ve görüntülü görüşme desteğine sahip olan MT40x'de adım sayar mevcut. Cihazın arka tarafında herhangi bir sensör yer almıyor. Akıllı saat hem iOS hem de Android işletim sistemine sahip olan cihazlar ile entegreli bir biçimde çalışmakta.

Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan TCL Movetime MT40x incelememize geçelim. Hemen aşağıdan TCL Movetime MT40x inceleme videomuzu izleyebilirsiniz.

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