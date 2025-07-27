Sadece iPhone 11'e Özel iOS 26 Yayınlandı! Peki Neden 11'e Özel?

iOS 26 geçtiğimiz haftalarda tanıtıldı. iPhone modellerini yükselişe geçirecek olan yeni güncelleme iPhone 11 ve sonrası olmak üzere tüm iPhone modellerine geldi. Ancak bu noktada Apple, iPhone 11 için özel bir iOS 26 sürümünü yayınladı. Peki bu sürüm neler sunuyor? İşte detaylar...

iPhone 11 İçin Özel iOS 26 Güncellemesi Yayınlandı: Klasör Hatası Giderildi!

Apple 24 Temmuz 2025 tarihinde iOS 26’nın genel beta sürümünü resmi olarak yayınladı. Ancak güncellemeyi bekleyen iPhone 11 kullanıcıları kısa süreli bir hayal kırıklığı yaşadı. Güncellemeyi destekleyen modeller arasında yer alan iPhone 11 ilk etapta beta sürümünü alamadı. Bu eksiklik Apple’ın iPhone 11’e özel bir yapı yayınlamasıyla giderildi.

Yayınlanan sürüm numaraları arasında da farklılık dikkat çekiyor. Diğer iPhone modelleri için dağıtılan yapı "23A5297m" olarak kodlanırken iPhone 11’e özel sürüm "23A5297n" numarasıyla yayınlandı. Bu farklılığın temel sebebi ise yalnızca iPhone 11 kullanıcılarını etkileyen bir ana ekran hatası oldu.

iPhone 11 kullanıcıları Ana Ekran’daki klasörleri açtıklarında yalnızca en sol sütundaki uygulama simgelerini görebiliyordu. Klasörün ortasında ve sağında yer alan diğer uygulamalar görünmüyor, dolayısıyla bu uygulamalara erişim mümkün olmuyordu. Apple, bu sorunun yalnızca iPhone 11 modeline özgü olduğunu belirterek, iOS 26'nın özel yapısında bu hatayı giderdiğini açıkladı.

iOS 26 Ne Zaman Herkese Açılacak?

iOS 26 beta sürümü şu anda yalnızca geliştiriciler ve genel beta kullanıcıları tarafından test edilebiliyor. Sistem hâlen çeşitli küçük hatalar barındırdığı için son kullanıcılar adına bu sürümler önerilmiyor. Final sürüm ise Apple’ın Eylül ayında tanıtacağı iPhone 17 serisiyle birlikte tüm kullanıcılara sunulacak.