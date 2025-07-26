Apple'dan Büyük Hamle! Katlanabilir iPhone'un Ekranı Sızdı

Apple, yıllardır üzerinde çalıştığı katlanabilir telefon projesinde sona yaklaştı. Teknoloji devinin ilk katlanabilir iPhone modeli, 2026’da sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Geri sayım başlamışken cihazla ilgili önemli bir sızıntı gerçekleşti. "iPhone Fold" olarak anılan bu modelin ekran boyutları ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Katlanabilir iPhone İçin Ekran Boyutu Ortaya Çıktı

Akıllı telefon dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station’a (DCS) göre Apple’ın katlanabilir iPhone modeli 7.7 inçlik ana ekrana sahip olacak. Cihazın dış yüzeyinde ise 5.5 inçlik bir kapak ekranı bulunacak. Bu ekran boyutları, Android dünyasındaki katlanabilir modellere kıyasla daha kompakt bir yapı sunacak gibi görünüyor.

Geçtiğimiz aylarda Apple’ın katlanabilir iPhone prototiplerini test etmeye başladığı ortaya çıkmıştı. Bu gelişmeyle birlikte cihazın gelecek yıl piyasaya sürülmesine kesin gözüyle bakılıyor. Kullanıcıların en büyük meraklarından biri ise ekranın katlama noktasında iz kalıp kalmayacağı. Ancak Apple, bu konuda iddialı. Şirketin neredeyse tamamen izsiz bir ekran deneyimi sunmayı hedeflediği belirtiliyor.

Katlanabilir iPhone, en iyi katlanabilir akıllı telefonlar arasına girecek gibi görünüyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.