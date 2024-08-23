Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de Batı Nil Virüsüne Yakalanan Hasta Sayısını Açıkladı

Virüsler ve hastalıklar ne yazık ki hayatımızın bir parçası ve yeni bir "durum" değil. Ancak özellikle Covid-19 pandemisinin ardından insanlar olası salgınlara karşı daha dikkatli ve hassas yaklaşıyor. Bu doğrultuda ise gündemden düşmeyen Maymun Çiçeği ve Batı Nil Virüsü gibi hastalıklarla ilgili gelişmeler herkesi tedirgin ediyor.

Sağlık Bakanlığı ise söz konusu hastalıklarla ilgili dezenformasyonu önlemek için sık sık söz konusu gelişmelerle ilgili açıklama yapıyor. Örneğin kısa süre önce Maymun Çiçeği ile ilgili açıklamalardan bahsetmiştik. Son olarak bir açıklama da Batı Nil Virüsü için geldi.Bakanlık, 2024'tekaç kişide Batı Nil Vvrüsü Keşfedildiğini açıkladı.

Batı Nil Virüsü 2024'te 6 Kişiye Bulaştı

Bilmeyenler için Batı Nil virüsü, sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan bir hastalık türü. Özellikle sivrisinek popülasyonunun yüksek olduğu yerlerde ve mevsimlerde ortaya çıkan hastalık, çoğu insan için ölümcül olmasa da beyin iltihabı gibi sorunlara nede olabilmesi nedeniyle tehlikeli olarak görülüyor.

Ne yazık ki küresel ısınma, artan dünya nüfusu ve yaygınlaşan uluslararası yolculuklar bu hastalığın daha fazla yayılmasına neden oluyor. Örneğin 2010'a kadar ülkemizde böyle bir hastalık görünmezken, yapılan açıklamalara göre 2010 sonrasında Türkiye'de de görülmeye başlandı.

Son olarak Sağlık Bakanlığı 2024'te kaç kişinin Batı Nil virüsüne yakalandığını açıkladı. Buna göre hastalık, 2024 yılında 6 kişide tespit edildi. Söz konusu hasstaların takip ve tedavilerine ise devam ediyor.

Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu, virüsü taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir hastalıktır. Hastalık genelde mevsimsel olup yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görülmektedir. Hastalık, kişiden kişiye doğrudan bulaşmamaktadır.



Ülkemizde 2010 yılından itibaren… — T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) August 22, 2024

Temmuz ayı sonunda yapılan açıklamalara göre, Batı Nil virüsü vakaları Avrupa'da da yaygınlaştı . Özellikle Yunanistan (31 vaka) ve İtalya (25 vaka) en çok etkilenen ülkeler oldu. İspanya (5), Avusturya, Macaristan ve Sırbistan (her biri 2), Romanya ve Fransa'da (her biri 1) de vakalar bildirildi. Hırvatistan'da ise ilk vaka Ağustos ayında tespit edildi.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Maymun Çiçeği ya da Batı Nil virüsleri ikinci bir global pandemiye dönüşebilir mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.