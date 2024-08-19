Sağlık Bakanlığı, Maymun Çiçeği (Mpox) Virüsünün Rehberini Yayınladı: M Çiçeği Hakkında Bilinmesi Gereken Her Şey Burada!

Dünya Sağlık Örgütü tarafından geçtiğimiz günlerde bir kez daha halk sağlığı alarmı verilmesine neden olan Maymun Çiçeği Virüsü ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sağlık Bakanlığı, bulaşıcı hastalık hakkında 2022 yılında düzenlediği rehberi güncelleyerek yeniden yayınladı. Detaylar haberde.

Maymun Çiçeği (MPox) Virüsü Hakkında Bilinmesi Gerekenler Rehberi

Dünya Sağlık Örgütü'nün alarmı ardından tüm dünyada tekrardan gündem olan Maymun Çiçeği virüsü, pek tabii ki ülkemizdeki pek çok vatandaşın da panik olmasına neden oldu. Yeni virüsün Türkiye'de de yayılmaması için harekete geçen Sağlık Bakanlığı, bugün vatandaşların M çiçeği virüsü hakkında bilmesi gerekenleri yeni bir rehber altında topladı.

Bakanlık tarafından ilk olarak 2022'de yayınlanan ve bugün itibariyle güncellenen rehberde maymun çiçeği hastalığının belirtilerine ve virüs hakkında merak edilen diğer bilgilere yer verildi. Hastalığın belirtileri; yorgunluk, ateş, baş ağrısı, halsizlik, kızarıklık ve şişmiş lenf düğümleri olarak sıralandı. Hastalığın kuluçka evresi ise 2-4 hafta olarak belirtildi.

Rehberde hastalığın, halihazırda enfekte olmuş bir kişiyle uzun süreli yakın temas ile bütünlüğü bozulmuş deri veya mukozalarla doğrudan temas veya yakın zamanda cilt lezyonlarına temas etmiş yatak çarşafı ve havluyla yakın temas nedeniyle insandan insana bulaşabildiği söyleniyor. Rehber ayrıca, olası bir vakada yapılması gerekenler ve hastalığın tedavi süreci hakkında da vatandaşlara bilgi veriyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...