Sağlık Bakanlığı Maymun Çiçeği Virüsü İçin Rehber Yayınladı: İşte Bulaşma Yolları!

Sağlık Bakanlığı kısa bir süre önce tüm dünyayı tehdit eden Maymun Çiçeği virüsü için kapsamlı bir rehber yayınladı. Rehberde virüsün tarihçesini anlatan bakanlık, olası bulaşma yolları hakkında da kapsamlı bilgiler paylaştı. Peki, vatandaşların bu tehlikeli hastalıktan korunmak için neler yapması gerekiyor?

Sağlık Bakanlığı'ndan Maymun Çiçeği Virüsü İçin Rehber

Bakanlığın rehberinde virüsün insandan insana bulaşması için birçok yol olduğu belirtildi. Burada en çok öne çıkan bulaşma yolu uzun süreli yakın ten tene temas diyebiliriz.

Virüsü bünyesinde barındıran kişinin cinsel çıktıları dahil olmak üzere organlarıyla sarılma, masaj ve cinsel temas gibi direkt temasın hastalığın bulaşmasına ortam hazırladığı ifade edildi.

İşte bakanlığın rehberinde yer alan bilgilere görr Maymun Çiçeği virüsünün bulaşma yolları;

İnsandan insana bulaşmada uzun süreli yakın ten tene temas önemlidir. Enfekte kişinin sekresyonları (cinsel çıktılar dahil) ile direkt temas (lezyonlarla temas edecek şekilde sarılma, masaj, cinsel temas gibi), cilt lezyonları ile bütünlüğü bozulmuş deri veya mukozalarla (göz, burun, ağız mukozaları gibi) doğrudan temas veya yakın zamanda cilt lezyonlarından kontamine

olmuş nesnelerle (yatak çarşafı, havlu vb.) yakın temas diğer bulaş yollarıdır.

Bu tür temas genel olarak aynı evi paylaşan kişilerde, kapalı ortamlarda çok uzun süre yakın mesafede bulunanlarda ve enfekte kişiyle kişisel koruyucu ekipman kullanmadan temas eden sağlık

çalışanlarında risk oluşturur.

Enfekte anneden bebeğe plasenta yoluyla geçiş vaka sunumu şeklinde bildirilmiştir. Bu durumda

doğumda ve doğumdan hemen sonra yenidoğanda doğuştan M-Çiçeği bulguları olabilir.

Annede aktif enfeksiyon varlığında yenidoğan bebeğe yakın temas ile de geçiş olabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Maymun Çiçeği virüsü Covid-19 gibi tüm dünyayı etkisi altına alacak mı?