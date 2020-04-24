Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan Ayı Tedbirleri

Ramazan ayının başlamasıyla koronavirüs salgınının daha hızlı yayılma ihtimaline karşı, Sağlık Bakanlığı yeni tedbirler alındığını duyurdu. Ramazan ayı boyunca vatandaşların dikkat etmesi gereken bir uyarı listesi yayınlandı.

Ramazan ayı başladı, ilk sahur 23 Nisan gecesini 24 Nisan sabahına başlayan gün yapıldı, 24 Nisan’da ilk oruç tutulmaya başladı. Ramazan ayında vatandaşlar arasındaki iletişim ve temas daha fazla olduğundan, bu durumun koronavirüs salgınının seyrini olumsuz yönde etkileyebileceği düşünülüyor. Sağlık Bakanlığı bu konuda uyarıda bulunarak dikkat edilmesi gereken konuları sıraladı: