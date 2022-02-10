Sağlık Bakanlığı’ndan yeni düzenleme: Uzaktan muayene hizmeti başlıyor!

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs pandemisiyle birlikte birçok sistemini dijitale taşıyarak vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmalar yaptı. Şimdi de ‘uzaktan sağlık hizmeti yönetmeliği’ adı altında yapılan yeni düzenlemeyle, kişiler uzaktan muayene olabilecek ve e-rapor/e-reçete gibi hizmetlerden faydalanabilecek. ‘Uzaktan sağlık hizmeti yönetmeliği’, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

e-Muayene ile e-Reçete ve e-Rapor Alınabilecek!

Bugün itibariyle Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle Sağlık Bakanlığı, dünyanın çeşitli ülkelerinde yapılabilen uzaktan muayeneyi Türkiye’de de kullanıma sokmuş oldu. Yönetmelik kapsamında kişiler uzaktan muayene olmak isterlerse, bölgede bulunan başka bir doktorlar muayenesini gerçekleştirebilecek.

Ancak bir sağlık kuruluşunun bu şekilde uzaktan bir muayene gerçekleştirebilmesi için öncelikle bir faaliyet belgesi alması gerekiyor. Sağlık kuruluşunun gerekli şartları sağlaması durumunda, Sağlık Bakanlığı uzaktan sağlık hizmeti için gerekli faaliyet belgesini kuruluşa verecek. Öncelikli olarak güvenlik tehdidi için bir kimlik doğrulama işlemi gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı, uzaktan muayene sistemini şu cümlelerle tanımlıyor: ‘Bu yönetmelik hükümlerine göre faaliyet izni almış olan sağlık tesislerinde, sağlık meslek mensubunun, sağlık hizmeti talep eden kişiye uzaktan sağlık bilgi sistemi üzerinden sunduğu sağlık hizmetini ifade eder.’

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre; gerekli durumlarda doktorlar, Bakanlıktan gerekli izinlerin alınmasından sonra cerrahi müdahalelerde bulunabilecek. Aynı zamanda bu hizmetten yurtdışından gelen kişiler de yararlanabilecek.

Yönetmelikle Beraber Sunulacak Hizmetler Neler?