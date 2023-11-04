6 Şubat Depremini Konu Alan "Şahsi Meselemiz" Filmi Büyük Tepki Gördü!

6 Şubat depreminde yaşananları konu alacak olan Şahsi Meselemiz filminin çekimleri başladı fakat film ile ilgili şimdiden sosyal medyada büyük tepki ve eleştiriler oluşmaya başladı.

On binlerce insanın ölümüne ve pek çok insanın evini, işini ve hatta şehrini kaybetmesine neden olan 6 Şubat depremi Şahsi Meselemiz filmiyle beyaz perdeye taşınacak.

Depremden sonra çalışmaları başlayan dizi ile ilgili sosyal medyada bir dizi eleştiri yapıldı. Çekimler tamamlandıktan sonra önümüzdeki yılın 6 Şubat'ında Hatay'da galası yapılması beklenen filmle ilgili en büyük eleştiri deprem bölgesinde hâlâ yaralar sarılamadığından çekim yapılıyor olması.

Deprem bölgesindeki insanların böyle bir duruma "malzeme" edildiğini düşünen kitleler tepkilerini dile getirirken, Hatay Valisi'nin filme destek olmak adına yaptığı açıklamalar da eleştirilerin ana odağı oldu.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın tepki gören açıklaması şu şekilde:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Hatay ili için 'benim şahsi meselem' demiş. Tabi bu ifadeden hareketle bizler de bu ulusun, bu milletin insanları olarak bu topraklara her şeyiyle bağlı olarak Hatay'ın da bizim meselemiz olduğunu göstermek için gayret ediyoruz. Bugün de 'Şahsi Meselemiz' filmin ilk çekim günü. Başta yapımcı Bülent Bey, yönetmenimiz ve Türkiye'nin tüm ekranlarından tanıdığımız sanatçılarla bir aradayız. Onlar da bu sahneleri aslında yeniden canlandırarak bu felaketin ne kadar büyük olduğunu ve bu felaketten bir milletin nasıl tekrar ayağa kalkıp normaline dönmeye çalıştığını göstermeye çalışıyorlar."

Sosyal Medyadan Nasıl Tepkiler Geldi?

İnsanlar hala çadırlarda yaşıyor, enkazlar hala kaldırılmadı, siz dalga geçer gibi şahsi meselemiz diye film çekiyorsunuz, eğer gerçekten şahsi meselenizse gidin ihtiyaç sahiplerine yardım edin insanlarla dalga geçer gibi film çekmeyin bizim travmamız sizin ekmek tekneniz değil. https://t.co/VbnrMFfcKK — Fatos (@allambuneee) November 4, 2023

#ŞahsiMeselemiz diyerek insanların yıkılan umutları evleri kaybolan hayatlarını film seti olarak kullanıp üzerinden para kazanmak ? Senaryoda yaşananların %1’i bile anlatılmayacak eminim…Herseyi geçtim oyuncular gönüllü sanırım tüm gelirde deprem bölgesine aktarılacak değil mi ? pic.twitter.com/aFSAL9qlea — Cansel Kemiksiz (@canselkemiksiz) November 3, 2023

Hatay Valisi Mustafa Masatlı’nın “Böylesi bir felaketten kurtulup da tekrar normale dönmeye çalışan bu milletin yaşadıklarını gösterecekler” dediği bu film neden çekiliyor? Ne felaketten kurtulması ne normale dönmesi? — Cinéma (@directedbygiz) November 3, 2023

Hatay’da çekilmesi planlanan “şahsi meselemiz” adlı film neyin nesi? Amaç nedir? Biz gerçeklerimizle her gün savaşırken bir de yıkılmış evlerimizin önünde film mi çekeceksiniz? İblisin aklına gelmez bu! “Çıkar meselemiz” olarak değiştirin filmin adını daha anlamlı olur. — Bint Şekip (@BintSekip) November 3, 2023

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