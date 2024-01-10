Sahte Bitcoin ETF Onayı Paylaşımı Borsayı Alt Üst Etti!

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) hacklenen X hesabından yapılan sahte bir duyuruda, Bitcoin borsa yatırım fonunun (ETF) onaylandığı iddia edildi.

Uzun süre gerçek olduğu düşünülen haber kamuoyunda büyük etki yaratırken Bitcoin fiyatlarında da önemli dalgalanmalara yol açtı.

Bitcoin Fiyatı Sahte Paylaşımdan Etkilendi

Yanıltıcı gönderi, Bitcoin fiyatının 46.800 dolardan 47.680 dolara hızlı bir şekilde yükselmesine ve ardından haberin doğru olmadığı ortaya çıkınca 45.000 dolara düşmesine neden oldu.

Gönderiye yanıt yazan kullanıcıların belirttiğine göre pek çok kişi tarafından on dakika içinde hızla 500 milyon doların üzerinde vadeli işlem pozisyonu açıldı.

Fiyatlar istikrar kazandıkça, yüksek kaldıraçlı pozisyonlar zarar gördü ve yaklaşık 50 milyon dolar uzun pozisyon ve 36 milyon dolar kısa pozisyon tasfiye edildi.

Bilmeyenler için tasfiye, bir borsanın yatırımcının başlangıç marjının kısmen veya tamamen kaybı nedeniyle kaldıraçlı pozisyonu kapatması anlamına geliyor. Başka bir deyişle bir trader, kaldıraçlı pozisyonun marj gereksinimlerini karşılayamadığında pozisyonu tasfiye ediliyor.

Yaşanan olay, kripto para sektöründeki manipülasyon risklerinin ne denli tehlikeli olduğu ve neden bu kadar dikkatli olunması gerektiğini kanıtlar nitelikte.

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