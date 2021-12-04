Aşı Karşıtı Adam Sahte Kol Takarak Covid Aşısı Olmaya Çalıştı

Sahte kol takarak Covid aşısı olma girişimi başarısızla sonuçlandı. İtalya'nın kuzeyindeki bir Covid-19 aşı kliniğine giden 50 yaşındaki adam, gerçekten aşılanmadan aşı sertifikası almak için silikon kolu kendi koluymuş gibi göstermeye çalıştı.

Aşı aldatmacası İtalya'nın Biella, Piedmont bölgesinde çalışan ve aşıyı yapmak üzere olan hemşire Filippa Bua tarafından fark edildi.

Bua CNN'e kolda tuhaf bir şey fark ettiğini söyledi. "Cildin rengi anormaldi, hastanın ellerine veya yüzüne göre çok daha açıktı." dedi. Vücudu inceledikten sonra kolun silikondan yapılmış olduğunu fark etti.

Bua, "Önce adam için üzüldüm, protezi olduğunu düşündüm ve bir şekilde onu bana yanlış kolu vermeye zorlayıp zorlamadığımı merak ettim. Ama sonra aşıyı yaptırmaktan kaçınmak için sahte kol taktığını kabul etti." dedi.

Hemşire Bua verdiği demeçte ilk başta şaşırdığını ve ardından 50 yaşındaki adama kızdığını dile getirdi. "Zekamıza ve mesleğimize saygı göstermedi. Hayatımda asla böyle bir şey beklemezdim." ifadelerini kullandı.

Sahte kol takarak Covid aşısı olma girişimi başarısız

Piedmont bölgesel hükümeti ise adamın sistemi aldatma girişimini kınadı. Piedmont bölgesi Başkanı ve Sağlık Konsey Üyesinin ortak bildirisinde, "Dava açmak mantıksız olarak sınıflandırılabilir, ancak tüm toplumun pandemi için ödediği fedakarlık için kabul edilemez, muazzam bir ciddiyetsizlikten bahsediyoruz." denildi.

Piedmont bölgesel Hükümeti Başkanı Alberto Cirio bir video mesajında daha da ileri giderek olayın, bölgenin sağlık sistemine yönelik bir suç olduğunu, bu da İtalya'da aşılama kapasitesi ve takviye dozları için şaşırtıcı olduğunu söyledi.

30 Kasım'da Cirio, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nden, Piedmont'un Avrupa'da yeşille işaretlenmiş birkaç alan arasında göründüğü, yani Covid-19 enfeksiyon oranının %1'in altında olduğu bir haritayı tweetledi. Bu yüzden Biella sağlık departmanı yerel savcılığa şikayette bulundu.

İtalyan hükümeti geçen ay barlarda, restoranlarda, tiyatrolarda ve diğer kapalı eğlence mekanlarında Covid-19 "süper yeşil geçişi" zorunlu kılan bir kararname imzaladı. Yeni önlem kapsamında, yalnızca tam aşısı olan veya koronavirüsten iyileştiğini gösterenlerin bu tür mekanlara girmesine izin veriliyor.

Ülkedeki tüm işçilerin hükümet tarafından verilen yeşil geçiş belgesini gösterme zorunluluğunun yürürlüğe girdiği Ekim ayı ortasında bir dizi İtalyan kentinde protestolar düzenlendi.