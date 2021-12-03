Maske ve Aşı Omicron Varyantına Etkili mi?

Omicron varyantı şimdilik büyük bir gizem. Peki ya maske ve aşı Omicron varyantına ne kadar etkili olacak?

Güney Afrika'daki bilim adamları, COVID-19'a neden olan virüsün yeni bir varyantını belirledi. Birkaç gün içinde Dünya Sağlık Örgütü buna Omicron adını verdi.

Bilim insanlarının 18 ülkede omicron tanımlayarak seyahat yasaklarını, sınırların kapanmasını, borsa çökmelerini tetiklemesi ile herkes paniklemeye başladı. Güney Afrika ve Botsvana'daki araştırmacılar, şimdiye kadar çoğu vakayı buldu, ancak bu diğer ülkelere yayılmadığı anlamına gelmiyor.

Halk sağlığı yetkilileri, geçen yazdan bu yana SARS-CoV-2'nin diğer varyantların deltadan daha öldürücü mü yoksa daha bulaşıcı mı olduğunu henüz söyleyemiyor.

Yeni varyant ile ilgili çok önemli bir bilgi parçası eksik: Omicron ne zamandan beri dünyaya yayılıyor?

Hollanda'dan gelen yeni veriler, sağlık planlamacılarının ilk umduğundan daha uzun sürdüğünü gösteriyor. Bunun bir dalganın başlangıcı mı yoksa kimsenin fark etmediği bir dalganın ortası mı sonu mu olduğu da bilinmiyor.

Boston Üniversitesinde mikrobiyolog ve Ulusal Gelişen Enfeksiyon Hastalıkları Laboratuvarlarında araştırmacı olan John Connor, "Herkesin deltaya odaklandığı bir zamanda, omicron yükselişin başlangıcında yakalanmış gibi görünüyor." dedi.

Maske ve aşı Omicron varyantına etkili

Ancak maskeler, özellikle de yüksek dereceli N95'ler veya KN95'ler hala etkili koruma sunuyor. Virüsün iyi havalandırılmış iç mekanlarda veya dış mekanlarda bulaşma olasılığı hala çok daha düşük. Aşılar, varyanta karşı bir miktar koruma sağlıyor ve güçlendirici aşılar, bu korumanın zamanla azalmasını engelliyor.

Geçen hafta işe yarayan tüm müdahaleler bu hafta hala işe yarıyor ve ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü başkanı Anthony Fauci'nin daha iyi veriler elde etmek için süreceğini söylediği iki hafta boyunca da işe yaramaya devam edecek.

Bağımsız Ar-Ge enstitüsü RTI International'da araştırma epidemiyoloğu olan Beth Linas, "Omicron hakkında ne kadar az şey bildiğimize bakılmaksızın kendinizi ve başkalarını korumanın en iyi yolunun şimdi aşılanmak ve güçlenmek olduğunu biliyoruz." dedi.

Kısacası bilim adamları delta hakkında çok az şey biliyorlardı ve omicronu anlamak için aynı sabıra ihtiyaçları olacak.

İlk adım olarak varyantın genetik yapısının, başlangıçta Güney Afrika'daki bilim adamları tarafından oluşturulan daha fazla ayrıntısı, varyantın yayılırken davranışı hakkında fikirlere yardımcı olabilir.

University College London'dan bir virolog olan Deenan Pillay, "Omicron'u asla bilemezsiniz, ancak diğer varyantların genetiği hakkında bildiklerimize dayanarak hesaplanmış bir değerlendirme yapılabilir." ifadelerini kullandı.