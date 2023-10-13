Sahte Kripto Para Borsası Kuran Zanlılar Gözaltına Alındı: Soruşturma Sürüyor!

'Coinbase' olarak bilinen popüler kripto para borsasını taklit etmek üzere tasarlanmış sahte yatırım uygulamaları aracılığıyla dolandırıcılık yaptıklarından şüphelenilmesi üzerine ağırlıklı olarak Ankara merkezli olmak üzere on ilde geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, yabancı merkezli kripto para borsası 'Coinbase'e çok benzeyen sahte yatırım uygulamaları aracılığıyla mağdurları kandırmakla suçlanan bu şüpheliler hakkında soruşturma başlattı. Zanlıların ayrıca yasa dışı yollardan elde ettikleri fonları dijital para birimleri kullanarak akladıkları iddia ediliyor.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen koordineli bir operasyonda 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Mağdurların 1.8 Milyon Dolarlık Zararı Giderildi

Gözaltı kararları "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından verildi.

Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir, Trabzon, Gaziantep, Antalya, Muğla, Konya ve Tekirdağ'da 30 adrese düzenlenen operasyonda şüphelilerden 20'si gözaltına alındı.

Şüphelilerin kripto para cüzdanlarına el konuldu. Soruşturmanın ilk etap kapsamında mağdurların 1.8 milyon dolarlık zararlarının giderildiği belirtildi. Soruşturma hâlâ devam etmekte ve henüz yakalanamayan suçlular için operasyonlar sürüyor.