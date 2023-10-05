ABD'de Yaşayan İki Kardeş, Apple'ı 6,1 Milyon Dolar Değerinde Dolandırdı!

ABD'nin San Diego kentinde yaşayan iki kardeş, akıllara durgunluk veren bir olayla anılmaya başladı. Bu iki kardeşin dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Apple'ı dolandırdığı ortaya çıktı.

Şirketin 6,1 milyon dolar zarara uğramasına sebep olan kardeşlerin dolandırıcılık hikâyesi ortaya çıktı. Peki polisler tarafından yakalan ve haklarında işlem başlatılan kardeşlerin son durumu ne? İşte haberimizin devamı...

8 Yılın Sonunda Ceza Aldılar!

Zhimin-Zhiting Liao adlarındaki iki kardeş, Apple'ın orijinal ürünlerini 8 yıl boyunca sahteleriyle takas ederek dolandırıcılık yaptı. 8 yıl boyunca ABD'nin farklı eyaletlerinde toplam 10 bin sahte ürünü takas eden kardeşler nihayet cezalandırıldı.

Zhimin Liao ismindeki dolandırıcı, ABD ve Kanada'da bulunan en az 200 Apple mağazasını 718 ürünü takas etmek için gezdi. 22 farklı eyalette bulunan 105 Apple mağazasını tek tek ziyaret etti ve mağazalardaki iPhone ve iPad'lerin 720'sini orijinalleriyle değiştirdi.

Her iki kardeş de dolandırıcılık suçundan 41’er ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca kardeşlerin üçüncüsünün de bu ay sonunda duruşması olacağı belirtildi. Kardeşlerin eşlerinin de dolandırıcılık yaptığı tespit edildi ve kadınlara üç yıl denetimli serbestlik cezası verildi.

Takas yöntemiyle orijinal iPhone'ları eline geçiren dolandırıcılar, başka ülkelere giderek ürünleri sattı. Apple'ı 6,1 milyon değerinde zarara uğratan kardeşler savunma anlaşması gereği San Diego’daki beş konutun hisselerinden ve dolandırıcılıktan elde ettikleri 250 bin dolardan vazgeçti.

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