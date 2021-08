Saints Row: The Third Remastered Ücretsiz Oldu!

GamesCom 2021 Açılış Gecesi Canlı yayını sırasında duyurulan yeni oyunun şerefine, Saints Row: The Third Remastered ücretsiz olarak Epic Games Store mağazasından indirilebilir oldu. Bir hafta sürecek bu fırsatı kaçırmayın. Detaylar haberimizde.

Saints Row: The Third Remastered Ücretsiz Dağıtılıyor!

PC (Steam), PlayStation 3 ve Xbox 360 için geliştirilmiş olan Saints Row: The Third, 2011 yılında satışa sunulmuştu. Stilwater bölgesini ellerine geçiren Third Street Saints, bir sokak çetesinden bir marka haline gelmişlerdi ama henüz şöhretleri duyulmamıştı. Öte yandan, The Syndicate adı verilen ünlü suç örgütü de gözünü Third Street Saints grubuna çevirmişti. Yaşanan bu gelişme, Steelport metropolü için bir savaşın başlamasına neden oluyor.

Sperasoft ile yapılan ortalık sonucunda geliştirilmiş olan Saints Row: The Third Remastered oyunundaki her bir silah yeniden, her bir araç ve hikayenin geçtiği şehrin tamamı yeniden hazırlandı. Yenilenmiş çevre ve karakter modellemeleri ve görsel efektler, geliştirilmiş grafikler ve yeni bir ışıklandırma motoru kullanılıyor.

Her HD Remastered oyununda olduğu gibi Saints Row: The Third Remastered da orijinal oyun için yayınlanmış olan bütün genişletme paketleri ve otuzdan fazla indirilebilir içerik ile geliyor. Bunların dışında, karakterinizin dış görünümünü kendinize göre ayarlayabileceğiniz bir özelleştirme sistemi de bulunuyor. Oyunu ister tek başınıza, isterseniz de kooperatif desteği sayesinde bir arkadaşınız ile birlikte oynayabiliyorsunuz.

Eğer henüz Saints Row evrenine giriş yapmış değilseniz, bu fırsatı kaçırmamanızı öneriyoruz. 2 Eylül 2021 Perşembe günü TSİ 18:00 öncesinde, Saints Row: The Third Remastered oyununu buradan kütüphanenize eklemeniz durumunda kalıcı olarak sizin olacak.

Ücretsiz Epic Games Store Oyunu Nasıl Alınır?

Dijital mağaza üzerinden verilen oyunlara erişim sağlayabilmek için sadece bir hesabınızın olması yeterli ve onu da buradan E-POSTA İLE KAYDOL düğmesine basarak ücretsiz olarak açabiliyorsunuz.

Epic Games hesabınıza giriş yaptıktan sonra, ücretsiz oyunun olduğu sayfaya gidin. Hemen sağ taraftaki YÜKLE düğmesine, bir sonraki ekranda da SİPARİŞ VER düğmesine basarak oyunu kütüphanenize ekleme işlemini halletmiş oluyorsunuz. Epic Games Store sizden iki faktörlü kimlik doğrulaması isteyecektir.