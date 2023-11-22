Sam Altman'ın OpenAI CEO'su Olarak Geri Döndüğü Açıklandı!

Sam Altman, son birkaç gün içinde şirketi kaosa sürükleyen olayların ardından OpenAI CEO'su olarak eski görevine geri dönecek. Altman'ın kovulmasını protesto etmek için istifa eden eski başkan Greg Brockman'ın da şirkete geri döneceği açıklandı.

Şirket yaptığı açıklamada, Altman'ın Bret Taylor, Larry Summers ve Adam D'Angelo'dan oluşan yeni bir yönetim kurulu ile birlikte geri dönmesi için "prensipte bir anlaşma" olduğunu söyledi.

Müzakereler hakkında doğrudan bilgi sahibi olan bir kaynak, bu ilk yönetim kurulunun tek görevinin OpenAI'nin yönetimini yeniden düzenleyecek 9 kişilik yeni bir resmî yönetim kurulunu incelemek ve atamak olduğunu söylüyor. Microsoft'un da Altman'ın kendisi gibi bu kurulda bir koltuğu olması muhtemel.

OpenAI CEO'su Yeniden Sam Altman

Altman ve Microsoft CEO'su Satya Nadella, bazı son dakika evrak işleri dışında tamamlanmış bir anlaşma gibi görünen bu geri dönüş anlaşması hakkında tweet attılar. Bir OpenAI sözcüsü, "prensipte" ifadesinin ne anlama geldiği sorulduğunda, şirketin "şu anda ek bir yorumu olmadığını" söyledi.

Altman'ın geri dönüşü Cuma günkü ani çıkışından daha da şok edici. OpenAI'nin kâr amacı gütmeyen yönetim kurulu, Altman'ı görevden almaya yönelik ilk kararında kararlı görünüyordu ve onu yeniden göreve getirmemek için üç gün içinde iki CEO değiştirdi.

Tüm bu olaylar en çok Microsoft'a yaradı desek yalan olmaz. Öyle ki şirketin hisseleri olayların başından bu yana artmaya devam ediyor ve Altman'ın aralarına katılmasının ardından da zirveyi gördü.

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