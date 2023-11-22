Sam Altman'ın Katılmasının Ardından Microsoft Hisseleri Rekor Seviyelere Ulaştı!

Microsoft hisseleri, OpenAI CEO'su Sam Altman'ı ve yapay zekâ firmasının diğer kilit isimlerini işe aldıktan sonra rekor seviyeye ulaştı.

OpenAI'nin önemli yatırımcılarından biri olan ABD'li teknoloji devi, Apple'ın ardından dünyanın en değerli ikinci şirketi konumunda. Firmanın 21 Kasım'daki piyasa değeri yılbaşından bu yana 1 trilyon dolar artarak 2,8 trilyon doların üzerine çıktı.

Microsoft İcra Kurulu Başkanı Satya Nadella, ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI'nin başında bulunan Altman'ın, OpenAI kurucu ortağı Greg Brockman ile birlikte yeni bir gelişmiş yapay zekâ araştırma ekibine liderlik etmek üzere Microsoft'a katılacağını duyurmuştu.

OpenAI Tarafında İşler Halen Karışık

Nadella, eski adıyla Twitter olan X'te yaptığı paylaşımda "Sam Altman ve Greg Brockman'ın meslektaşlarıyla birlikte yeni bir gelişmiş yapay zekâ araştırma ekibine liderlik etmek üzere Microsoft'a katılacakları haberini paylaşmaktan son derece heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

700'den fazla OpenAI çalışanı, yönetim kurulu istifa edip Bay Altman'ı yeniden CEO olarak atamazsa istifa etmekle tehdit eden bir mektup imzalamıştı ve OpenAI tarafında işler hâlâ toparlanabilmiş değil.

Bu gelişmeler üzerine Microsoft tarafından işe alındıktan sonra eski şirketine yeniden katılmak istediğine dair söylentilerin ortaya çıkmasının ardından Altman ise şu ifadeleri kullandı: "Satya ve benim en büyük önceliğimiz OpenAI'nin gelişmeye devam etmesini sağlamaktır. Ortaklarımıza ve müşterilerimize operasyonlarımızın sürekliliğini tam olarak sağlamaya kararlıyız. OpenAI/Microsoft ortaklığı bunu çok mümkün kılıyor."

Drama Sürüyor: OpenAI'dan Kovulan Sam Altman, Microsoft'a Katıldı! Yapay Zeka Microsoft, kendi yapay zekâ araştırma ekibini kurmak üzere son günlerin gündem isimleri Sam Altman ve eski OpenAI meslektaşlarını işe aldığını açıkladı.

Microsoft'un bu atılımı şimdiden finansal olarak meyvelerini verse de ürün ve teknoloji gelişimi bakımından ne etkileri olacağını zamanla hep birlikte göreceğiz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.