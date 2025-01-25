Bu Şirket İnsan Ömrünü Uzatmak İçin 1 Milyar Dolar Arıyor

OpenAI CEO'su Sam Altman, insan ömrünü uzatma hedefiyle yola çıkan biyoteknoloji şirketi Retro Biosciences'a destek vermeye devam ediyor. Şirket, şimdi de 1 milyar dolarlık bir yatırım turu başlattı. Altman, daha önce Retro Biosciences'ın 180 milyon dolarlık tohum yatırımını tek başına karşılamıştı. İşte detaylar!

Sam Altman Destekli Retro Biosciences, İnsan Ömrünü Uzatmak İçin 1 Milyar Dolar Arıyor

San Francisco merkezli Retro Biosciences, insan ömrünü 10 yıl uzatmayı hedefliyor. Şirket, özellikle Alzheimer gibi yaşlanma kaynaklı hastalıklara yönelik ilaçlar geliştirmek için çalışmalar yürütüyor. Son dönemde, OpenAI ile iş birliği yaparak normal hücreleri kök hücrelere dönüştüren bir model geliştirdi.

Retro Biosciences CEO'su Joe Betts-LaCroix, Financial Times'a yaptığı açıklamada, "2020'ler içinde bir ilaç keşfedip geliştirerek hızlı hareket etmek istiyoruz" dedi. Retro Biosciences, milyarderler tarafından desteklenen diğer insan ömrü uzatma şirketlerinin arasındaki yerini aldı.

Jeff Bezos'un desteğiyle 2022'de 3 milyar dolarlık yatırımıyla kurulan Altos Labs ve yine Jeff Bezos ve Peter Thiel tarafından desteklenen Unity Biotechnology bu alanda öne çıkan diğer şirketler.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Sam Altman ve Jeff Bezos gibi milyarderlerin insan ömrü uzatma ilaçlarına bu kadar yatırım yapmasının nednei nedir Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirisiniz.