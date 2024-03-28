FTX Davası Sonuçlandı: Sam Bankman-Fried'ın Cezası Belli Oldu!

FTX kurucu ortağı Sam Bankman-Fried, kripto borsasının çöküşünden kaynaklanan yedi komplo ve dolandırıcılık suçlaması nedeniyle toplam 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıç Lewis Kaplan'ın verdiği ceza, savcıların talep ettiği ve gereğinden fazla olduğunu söylediği 40 ila 50 yıldan daha kısa ancak Bankman-Fried'in avukatlarının talep ettiği altı buçuk yıldan daha uzun ve azami ceza olan 110 yıldan çok daha az.

Aktarılan detaylara göre cezayı açıklamadan önce Yargıç Kaplan, Sam Bankman-Fried'in avukatının savunmasının insanlara geri ödeme yapılacağı yönündeki iddialarını spekülatif olarak nitelendirdi ve FTX müşterilerinin 8 milyar dolar kaybettiğini ve Bankman-Fried'in tanıkları yanıltmaya çalıştığını, yalancı şahitlik yaptığını ve kayıp 8 milyar doları ne zaman öğrendiği konusunda yalan ifade verdiğini tespit ettiklerini belirtti.

Sam Bankman-Fried 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Bankman-Fried 2019 yılında FTX'i kurmuş, kısa sürede dünyanın en büyük kripto borsalarından biri hâline gelmişti. Bankman-Fried'in duruşması sırasında suç ortakları FTX'in borsayı olduğundan daha güvenli göstermek için rakamlarda tahrifat yaptığını ve Bankman-Fried'in ticaret fonu Alameda Research'e FTX'in müşteri fonlarına dalmasına izin veren özel gizli ayrıcalıklar verdiğini ifade ettiler.

Duruşma sırasında Bankman-Fried kendi adına oldukça kötü bir süreç geçirdi. Doğrudan sorgusu sırasında Yargıç Kaplan, Bankman-Fried'a defalarca kez cevap vermesini söylemek zorunda kaldı. Çapraz sorguda Bankman-Fried, FTX'in güvenilirliği hakkında kamuoyuna yaptığı bazı açıklamaları hatırlayamadığını söyledi, bu yüzden savcılık bunları mahkemede tekrar tekrar dinletti

Bankman-Fried'ın açıklamalarının hiçbirinin inandırıcı olmaması nedeniyle jüri sadece dört saat içinde cezaya çarptırmayı kabul etti. Kaçamak cevaplar, tuhaf kelime şakaları ve Bankman-Fried'ın kendisine sorulan sorulardan ziyade kendisine sorulmasını istediği sorulara cevap verme eğilimi aleyhine işledi. Dava sırasında Yargıç Kaplan, kürsüde geçirdiği 30 yıl boyunca hiç böyle bir performans görmediğini söyledi.

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