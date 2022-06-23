Samsung 200MP Kamera Sensörünü Tanıttı: Peki Telefonlara Ne Zaman Gelecek?

Samsung, ISOCELL HP3 adlı yeni 200MP sensörünü duyurdu. Önceki modelden %12 daha küçük olan 0,56 μm'de "endüstrinin en küçük pikseli"ne sahip. Görüntüleri netleme konusunda yeni bir algoritma sayesinde daha hızlı otomatik odaklama ve hatta daha net HDR vaat ediyor.

Yeni sensör, henüz gerçek bir telefon görmemiş olsa bile teknik olarak akıllı telefonlar için ilk 200MP kamera sensörü olan ISOCELL HP1'den dokuz ay sonra geldi. O zamandan beri Samsung, piksel boyutunu 0,64 μm'den düşürmeyi başardı ve yeni sensörü 1/1.4" tipinde üretti. Bu da öncekinden yaklaşık %20 daha küçük olduğu anlamına geliyor.

4 Trilyon Renkte Görüntü Çıktısı Sağlayabiliyor

4 'e 1 gruplama, 50MP fotoğraflar için 1.12μm piksel ekler. Ultra koyu fotoğraflar için yeni sensör aynı zamanda büyük 2.24μm pikseller ve 12.5 MP fotoğraflar için 16 'ya 1 gruplama destekler. Samsung ayrıca Super-QPD otomatik odaklama çözümü ile de ön plana çıkıyor. Tüm pikseller AF yetenekleriyle donatılmış durumda ve her dörtlü kümede yatay ve dikey yönlerde faz farklılıklarını fark eden tek bir lens bulunuyor. Sensör ayrıca "görüş alanında minimum kayıp" ile 30 fps ve 4K @ 120 fps'de 8K videolar çekebiliyor.

Geliştirilmiş Smart-ISO Pro özelliği artık HDR performansını artırmak için düşük, orta ve yüksek ISO modu olmak üzere üç aşamadan gelen bilgileri birleştiriyor. ISOCELL HP3, 68 milyar olan önceki HP1'den 64 kat daha fazla, 4 trilyon renkte (14 bit derinlikte) görüntü çıktısı sağlayabiliyor.

Samsung, akıllı telefon üreticilerine ISOCELL HP3 örnekleri sunmaya hazır ve seri üretimlere bu yıl başlanması bekleniyor.