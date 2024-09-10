Samsung'dan Popüler İki Model İçin Güvenlik Açıklarını Kapatan Güncelleme!

Samsung, kullanıcı güvenliğini bir üst seviyeye çıkaran güvenlik güncellemelerinin dağıtımını sürdürüyor. Güney Koreli marka son olarak popüler modeli için güvenlik açıklarını ortadan kaldıran Eylül 2024 yamasını yayınladı. Peki, güncelleme alan model hangisi?

Samsung'dan Popüler Modele Eylül 2024 Güncellemesi

Samsung'un en yeni Eylül 2024 güvenlik güncellemesini alan modeller Galaxy Z Flip 6 ve Fold 6 oldu. Sırasıyla F741BXXS1AXHD ve F956BXXS1AXHD yapı numaralarıyla gelen yamanın Avrupa dahil birçok bölgede kullanıma sunulduğunu belirtelim.

Samsung'un daha önce belirttiği üzere, Eylül 2024 güncellemesi oldukça önemli ve 67 güvenlik açığını ortadan kaldırarak daha güvenli bir deneyim vadediyor. Bununla birlikte, yamayı cihazınıza kurmak için Ayarlar > Yazılım güncelleme > İndir ve yükle adımlarını takip etmeniz yeterli olacak.

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