Samsung Rekora Koşuyor! 2022’den Beri Böylesi Görülmedi

Yapay zekâ alanındaki hızlı gelişmeler teknoloji devlerini yeniden sahneye taşıyor. Bu şirketlerden biri olan Samsung, önümüzdeki dönemde rakiplerini ciddi şekilde zorlayacak gibi görünüyor. Öyle ki firma, 2025’in üçüncü çeyreğine dair gelir tahminlerini açıkladı ve beklentiler oldukça iddialı. Paylaşılan verilere göre Samsung, 2022’den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmaya hazırlanıyor. İşte detaylar…

Samsung, 86 Trilyon Won Gelir Öngörüyor

Lider çip üreticisi Samsung, 2025’in üçüncü çeyreği için oldukça iddialı bir tablo çiziyor. Şirket sadece üç aylık dönemde 86 trilyon won (yaklaşık 60 milyar dolar) gelir elde etmeyi hedefliyor. Beklenen kâr ise 12,1 trilyon won (8,5 milyar dolar) seviyesinde. Bu tahminler geçen yılın aynı dönemine kıyasla satışta yüzde 32, kârda ise yüzde 8,7 oranında artış anlamına geliyor.

Samsung’un bu kadar güçlü bir beklenti paylaşmasının en büyük nedeni yapay zekâ altyapısının bel kemiği olan bellek çiplerine yönelik talebin hızla artması. Veri merkezlerinde kullanılan DRAM ve NAND bellek siparişleri son aylarda ciddi şekilde yükseldi ve bu durum şirketin gelir beklentilerine yansıdı.

Dönem Gelir 2025 Q3 (beklenen) 86 trilyon won 2024 Q3 79,10 trilyon won 2025 Q2 74,57 trilyon won

Samsung'un amacı sadece bellek üreticisi olarak kalmak değil, aynı zamanda yapay zekâ işlemcileri, veri merkezi çözümleri ve özel çip tasarımlarında da bir dev haline gelmek istiyor. Bu bağlamda firmanın yatırımlarını da artırması bekleniyora. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung'dan beklentileriniz neler? Görüşleriniz aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.