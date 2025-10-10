Samsung'un Bu Telefonu Üç Bataryaya Sahip Olacak!

Teknoloji geliştikçe mobil cihazların da sınırları zorlanıyor. Yıllar boyunca klasik akıllı telefon tasarımlarına alışmışken 2019’da Samsung katlanabilir telefon devrini başlattı. Ardından gözler bu kez üçe katlanabilir modellerdeydi. Huawei bu alanda ilk adımı atan marka oldu. Şimdi ise Samsung, kendi üçe katlanır akıllı telefonuyla sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yıldan beri sızan bilgilerin arasına bir yenisi daha eklendi. Samsung’un ilk üçe katlanabilir telefonu olan TriFold'a ait patent belgesi gün yüzüne çıktı. Böylelikle modelle ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıktı. İşte detaylar…

Samsung'un Üçe Katlanan Telefonu İçin Patent Ortaya Çıktı

Korea Intellectual Property Rights Information Service (Kore Fikri Mülkiyet Hakları Bilgi Servisi) ya da kısa adıyla KIPRIS, Samsung’un yeni Galaxy Z TriFold modeline ait patenti resmen yayımladı. Böylece cihazın üç ayrı batarya hücresine sahip olacağı kesinleşti. Üçe katlanabilir yapısı sayesinde telefonun her segmentinde bir batarya yer alacak.

Belgede yer alan çizime göre en küçük batarya (T1) üçlü arka kameraların bulunduğu bölüme, orta boy batarya (T3) kapak ekranının olduğu segmente, en büyük batarya (T2) ise cihaz katlandığında diğer ikisinin arasında kalan orta bölüme yerleştirilmiş durumda. Her bir bataryanın kapasitesi belgede yer almıyor. Ancak yeni TriFold’un Galaxy Z Fold 7’ye kıyasla çok daha güçlü bir batarya performansı sunması bekleniyor. Hatırlatma yapmak gerekirse Galaxy Z Fold 7, 4.400 mAh batarya ve yalnızca 25W kablolu şarj desteğiyle gelmişti.

Üçe katlanabilir cihazın yalnızca Güney Kore ve Çin pazarına özel olacağı yönünde söylentiler dolaşırken daha sonra gelen bilgiler cihazın ABD’de de satışa sunulabileceğini ortaya koydu. Son olarak ortaya çıkan yeni bir iddiaya göre Samsung Galaxy Z TriFold, bu ayın sonlarında resmen tanıtılacak. Bu noktada 22 Ekim işaret ediliyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy TriFold modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.