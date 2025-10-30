Samsung Rekor Kırdı: Yapay Zeka ve Katlanabilir Telefonlar Satışları Uçurdu!

Samsung, 2025’in üçüncü çeyrek sonuçlarını paylaştı ve rakamlar oldukça etkileyici. Şirketin faaliyet kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,5 artarak 12,2 trilyon Kore wonuna (yaklaşık 8,5 milyar dolar) ulaştı.

Bu büyümenin ana itici gücü yarı iletken çiplerdeki büyük canlanma olsa da, Samsung’un katlanabilir telefonlara yaptığı büyük yatırımın da finansal başarıda önemli bir payı olduğu görülüyor.

Samsung’dan 2025’in Üçüncü Çeyreğinde Dev Kar Artışı

Galaxy akıllı telefonlarından sorumlu Mobile eXperience (MX) bölümü, 34,1 trilyon won gelir ve 3,6 trilyon won faaliyet kârı elde etti. Samsung’un resmi raporuna göre, bu büyüme hem çeyrekten çeyreğe hem de yıllık bazda, yeni katlanabilir telefonların piyasaya çıkışıyla desteklendi.

Bu da doğrudan Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 modellerine işaret ediyor. Bu cihazlar, diğer amiral gemisi modellerle birlikte güçlü tablet ve giyilebilir ürün satışlarının da etkisiyle, mobil bölümün gelirini önceki çeyreğe kıyasla %11 artırdı.

Öte yandan, Samsung’un bellek, dökümhane (foundry) ve diğer yarı iletken operasyonlarını kapsayan Device Solutions (DS) bölümü, satışlarını önceki çeyreğe göre %19 artırdı. Bellek birimi, özellikle HBM3E çipleri ve sunucu SSD’lerine olan yoğun talep sayesinde, tüm zamanların en yüksek gelirini elde etti.

Samsung’un yarı iletken bölümü 7,0 trilyon won faaliyet kârı açıkladı. Bu rakam ikinci çeyrekte yalnızca 400 milyar wondu. Bu dramatik artış, neredeyse tamamen yapay zekâ alanındaki patlamadan kaynaklanıyor.

Yapay zekâ altyapısına yönelik yatırımlar hızla artarken, HBM3E ve sunucu SSD talebindeki yükseliş, Samsung’un bellek birimini tarihinin en yüksek üç aylık gelirine taşıdı. Bu tablo, Samsung’a güçlü bir avantaj sağlıyor.

Şirketin çip bölümü yapay zekâ pazarındaki büyümeden maksimum fayda sağlarken, mobil bölüm ise katlanabilir telefonlara odaklanma stratejisinin işe yaradığını kanıtlıyor.