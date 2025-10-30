Samsung’un Popüler Tarayıcısı Bilgisayara Geliyor

Teknoloji devi Samsung, yıllardır yalnızca akıllı telefon ve tabletlerinde sunduğu internet tarayıcısını artık bilgisayarlara da getiriyor. Şirket Windows işletim sistemine özel geliştirdiği Samsung Internet tarayıcısının beta sürümünü bazı ülkelerde erişime açtı. İşte ayrıntılar...

Samsung Internet Artık Bilgisayarlarda

Samsung, “Samsung Internet” adlı popüler mobil tarayıcısını Windows 10 ve Windows 11 kullanıcıları için test etmeye başladı. Şu anda sadece Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri’nde erişime açık olan beta sürüm, önümüzdeki aylarda daha fazla ülkede sunulacak.

Şirketin açıklamasına göre masaüstü sürüm, telefon ve bilgisayar arasında kesintisiz bir bağlantı sunacak. Öyle ki kullanıcılar, mobil cihazlarında kaydettikleri yer imlerine, geçmiş sayfalara ve açık sekmelere bilgisayar üzerinden kolayca ulaşabilecek. Böylece bir cihazda başladıkları gezintiye diğerinde devam etmek mümkün olacak.

Test aşamasındaki uygulama, hem sade tasarımıyla hem de Samsung ekosistemine katkı sunması nedeniyle dikkat çekti. Şirket, test sürecinde gelen geri bildirimlerin ardından kararlı sürümü tüm dünyada kullanıma sunmayı planlıyor. Bunun içinse henüz bir tarih belirlenmedi.

Samsung Internet Beta Nasıl İndirilir?

Beta sürecine dahil olarak Samsung Internet uygulamasını indirebilmek için buraya tıklayarak ilgili web sayfasına ulaşabilirsiniz.

