Galaxy S27 Pro'nun İşlemcisi Ortaya Çıktı: Türkiye'ye Snapdragon'la Gelmeyebilir!

Samsung, Galaxy S27 serisinde kullanıcılara bir sürpriz yaparak ilk kez Pro isimli yeni bir modele yer verecek. Telefonla ilgili bugüne dek ortaya çıkan raporların ortak noktası teknik özellikleri itibarıyla Galaxy S27 Ultra'nın bir seviye altında konumlandırılacağı yönünde. Son gelişmeler ise cihazın işlemcisini gözler önüne seriyor. İşte merak edilen detaylar!

Galaxy S27 Pro Hangi İşlemciden Güç Alacak?

Hatırlanacağı üzere bugüne dek ortaya çıkan raporların ortak noktası Galaxy S27 Pro'nun Qualcomm'un bu yılın sonlarına doğru piyasaya süreceği Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisinden güç alacağı şeklindeydi. Ancak son ortaya çıkan raporlar bunun tam olarak böyle olmadığını gösteriyor.

Güney Koreli Money Today isimli kaynağa göre Samsung, akıllı telefonlarında Exynos işlemci kullanımını artırmayı düşünüyor. Yani marka bir son dakika değişikliği olmadığı sürece yaklaşan Galaxy S27 Pro'yu Kuzey Amerika dışındaki tüm pazarlarda Exynos 2700 ile piyasaya sürecek. Yani Türkiye'de de çok yüksek ihtimalle Exynos'lu versiyonu göreceğiz gibi duruyor.

Aslında bu durum Samsung için yeni bir şey değil. Zira marka yıllardır özellikle amiral gemisi telefonlarında Qualcomm ve Exynos olmak üzere iki farklı işlemci politikası uyguluyor. Buna örnek verecek olursak şubat ayında tanıtılan Galaxy S26'nın ABD ve Çin sürümlerinde Snapdragon 8 Elite Gen 5, Türkiye dahil diğer versiyonlarında ise Exynos 2600 işlemcisi kullanılmıştı.

Yani son ortaya çıkan raporlar da Galaxy S27 Pro'nun şirketin çift işlemci politikası altında piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Tabii bu durum doğal olarak Qualcomm ve Exynos işlemcili versiyonların arasında herhangi bir performans farkının olup olmadığına yönelik soru işaretlerine neden olabilir. Maalesef şu anda iki işlemci de çıkış yapmadığından bu soruya kesin bir cevap vermek oldukça zor.

Exynos 2700'ın Oyun Performansı Nasıl?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere Exynos 2700 henüz tanıtılmadı. Bu nedenle oyun performansının nasıl olacağını en azından şimdilik bilmiyoruz. Ancak burada selefi Galaxy S26'da da kullanılan Exynos 2600 üzerinden bazı tahminlerde bulunmak mümkün.

Bu kapsamda Galaxy S26 üzerinden gerçekleştirilen testlerde yüksek grafikli Fortnite'ın en düşük 46 ve en yüksek 82 FPS'te çalıştığını görüyoruz. Oyunlarda minimum akıcılık değerinin 30 FPS olduğunu da düşündüğümüzde bu sonuçlar kaliteli bir oyun deneyimi için fazlasıyla yeterli. Exynos 2700 daha güçlü olacağından selefinden çok daha iyi bir oyun deneyimi sunacaktır.

Galaxy S27 Pro Ne Zaman Tanııtlacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung'un henüz Galaxy S27 serisinin tanıtım tarihine ilişkin bir açıklaması yok. Ancak şirketin Galaxy S serisini genellikle şubat aylarında piyasaya sürdüğünü biliyoruz. Bu doğrultuda Galaxy S27 ailesi de önümüzdeki yılın şubat ayında vitrine çıkabilir.

Şu ana dek ortaya çıkan raporlara göre Galaxy S27 Ultra 124.999 TL seviyesinde bir fiyata sahip olacak gibi görünüyor. Galaxy S27 Pro'nun ise Ultra versiyonundan biraz daha düşük seviyede olacağı söyleniyor. Yani akıllı telefon yüksek ihtimalle 105.000 TL ila 110.000 TL arasında bir fiyatla raflardaki yerini alabilir.

Editörün Yorumu

Samsung'un kendi üretimi Exynos işlemcilerini daha fazla kullanma isteğini anlayabiliyorum. Elinde kendi donanımın varken neden başka bir üreticinin işlemcisini kendi telefonlarında kullanasın ki? Aynı zamanda Galaxy S27 Pro'nun Exynos ve Qualcomm versiyonları arasında devasa performans farklarının da olacağını düşünmüyorum. Bence kullanıcıları çok fazla üzmeyecek bir akıllı telefon bizleri bekliyor