Dünyanın En Güçlü Manuel Vitesli Otomobili: Hennessey Venom F5-M

Hennessey Venom F5 sahip olduğu 1.842 beygir güç ve 1.617 Nm tork piyasadaki en dikkat çekici hiper otomobillerin başında geliyor. 482 km/s hıza ulaşan bu canavar Hennessey'e yeterli gelmemiş olacak ki Venom F5-M ile karşımıza çıktı. Fransız üretici, 2.000 beygirin üzerinde güç üreten bu özel otomobili bir de manuel vitesle donatmış.

Hennessey Venom F5-M'in Özellikleri Neler?

Sahip olduğu manuel vites ile isminin sonuna M takısı alan Hennessey Venom F5-M ilk olarak 2024 yılında duyurulmuştu. İlk etapta standart modelde olduğu gibi 1.842 beygir olarak sunulacağı söylenen model, büyük bir sürpriz ile 2.000 beygirin üzerinde bir güç ile karşımıza çıktı. Hennessey Venom F5-M sahip olduğu güç ile 2.107 beygirlik Rimac Nevera R ve 2.300 beygirlik Koenigsegg Gemera'dan sonra en güçlü yol otomobili olma özelliğine sahip.

Çift turbo beslemeli 6,6 litrelik V8 motora ev sahipliği yapan Venom F5-M, 2.060 beygir güç ve 1.959 Nm tork üretebiliyor. Tüm gücünü 6 ileri manuel şanzımanla arka tekerleklere aktaran araç, manuel vitese sahip en güçlü yol otomobili olma ünvanını da ele geçirmiş durumda. Şirket ayrıca özel modellerinin çekiş kontrolü ve motor yönetiminin de elden geçirildiğini ifade ediyor.

Hennessey Venom F5-M'in Tasarımı Nasıl?

Venom F5-M'İn tasarımı büyük oranda standart versiyon ile aynı. Araçtaki en büyük değişiklik ise aracın arka bölümünde spoylere doğru uzanan köpek balığı kanadı oluyor. F1 araçlarını hatırlatan bu 140 cm'lik kanat, 320 km/s hızların üzerinde fazladan yere basma kuvveti kazandırıyor. Ayrıca aracın tavanındaki ek hava girişi de daha fazla güce sahip motoru soğutmak için görev bekliyor.

Karbon fiber monokok şasi üzerinde yükselen Venom F5-M sadece üstü açık şekilde satılacak. Şirket ayrıca Venom serisinde ilk defa adaptif süspansiyonu da F5-M versiyonunda kullanıyor. Görsellerde yer alan Venom F5-M'in şanslı sahibi ise markanın Maverick bölümü ile çalışarak aracını daha da özel hâle getirmiş.

Karbon fiber bölümler dışında mor gövde renginin kullanıldığı araç bir kat daha dikkat çekici hâle gelmiş. Aracın içerisinde ise gerçek 24 ayar altın detaylar bizleri karşılıyor. Bu renge uygun şekilde jantlar da yine altın rengi olarak tercih edilmiş. Arka bölümdeki Venom F5-M logosunun altında ve aracın iç mekanında muhtemelen sahibinin aile ismi 'Sheikh' (Şeyh) ifadeleri yer alıyor.

Hennessey Venom F5-M Ne Kadar?

2.000 beygirin üzerinde güç ve manuel vitese sunan Venom F5-M'e sahip olmak hiç de ucuz değil. Sadece 12 adet üretilecek olan modelin başlangıç fiyatının 2,65 milyon dolar (yaklaşık 124 milyon TL) olduğu belirtildi. Görsellerdeki örnek ise sahip olduğu detaylar ile muhtemelen bu miktardan çok daha yüksek bir fiyata sahip.

Hennessey Venom F5-M, yakın zamanda düzenlenecek olan Goodwood Hız Festivali'nde ilk defa görücüye çıkacak. 9-12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek etkinlik boyunca aracın günde iki kere tırmanışa katılacağı açıklandı. Bu olağanüstü otomobilin direksiyonunda ise Alex Brundle oturacak.

Editörün Yorumu

2.000 beygir güç, arkadan itiş ve manuel vitesin hepsini bir araçta görmek gerçekten şaşırtıcı. Bu kadar hızlı bir otomobilin gücü sadece arka tekerlere iletmesi ile ortaya çıkacak sürüş keyfi ve zorluğunu tahmin bile edemiyorum. Ayrıca bu modelin 6 ileri manuel vitesle sunuluyor olması bir başka inanılmaz detay. Yeni modelin Goodwood'da göstereceği performansı sabırsızlıkla bekliyorum.