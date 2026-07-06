TCL'in QD-Mini LED ve OLED Monitörleri Türkiye'ye Geliyor

TCL, Türkiye'deki ürün gamını monitör kategorisiyle genişletiyor. Sanal İletişim ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında şirket, yalnızca oyun performansına değil, üstün görüntü kalitesine de önem veren kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış geniş bir monitör ürün yelpazesini Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor.

TCL, amiral gemisi TV serisinde kanıtlanmış QD-Mini LED uzmanlığını monitör segmentine taşıyor. Geleneksel oyuncu monitörleri çoğunlukla tepki süresi ve yenileme hızına odaklanırken TCL hassas yerel karartma, daha yüksek tepe parlaklığı, daha zengin QLED renkleri, azaltılmış hare etkisi, daha güçlü kontrast ve daha net gölge detaylarını etkileyici görüntü kalitesiyle bir araya getiriyor.

Bu da daha sinematik ve gerçeğe yakın bir izleme deneyimi sunuyor. AAA oyunlardan rekabetçi e-spor müsabakalarına, konsol oyunlarından içerik tüketimine, yaratıcı çalışmalardan üretkenlik odaklı kullanıma kadar TCL monitörleri, performansı üstün görüntü kalitesiyle birleştiren üst düzey bir görsel deneyimi tüketicilerle buluşturuyor.

TCL'in Monitörleri Türkiye'ye Ne Zaman Gelecek?

TCL'in 2026 yılında Türkiye pazarına sunacağı monitör serisi, premium OLED monitörleri, amiral gemisi QD-Mini LED oyuncu monitörlerini, yüksek yenileme hızına sahip Mini LED oyuncu monitörlerini ve günlük kullanıma yönelik erişilebilir monitör çözümlerini kapsıyor.

TCL, bu geniş ürün portföyüyle premium görüntü kalitesi arayan teknoloji tutkunlarından hem hız hem de sürükleyici bir deneyim isteyen AAA oyuncuları ve e-spor oyuncularına, ayrıca günlük kullanım için güvenilir ve fiyat-performans odaklı bir monitör arayan kullanıcılara kadar geniş bir tüketici kitlesine hitap etmeyi amaçlıyor.

TCL'in Monitörleri Neler Sunuyor?

TCL'in monitör teknolojisi, gücünü onlarca yıla dayanan inovasyon birikiminden alıyor. TCL CSOT'un tescilli ekran teknolojilerini kullanan TCL monitörleri, şirket bünyesinde geliştirilen, üretilen ve tedarik edilen paneller sayesinde ürün yaşam döngüsünün tamamında mükemmel bir entegrasyon sağlıyor.

Bu dikey entegre yapı, üstün ekran kalitesi, tutarlı performans ve daha hızlı inovasyon sunarken aynı zamanda güçlü bir rekabet avantajı sağlıyor. Ekran teknolojilerinde öncü şirketlerden biri olan TCL CSOT, VESA DisplayHDR 1400 sertifikasını alan ilk ekran üreticisi olmasının yanı sıra dünyanın ilk 4K 1000 Hz ekranını geliştiren şirketi.

TCL monitörleri, ultra yüksek kontrast oranları, düşük tepki süreleri (1 ms GTG) ve profesyonel düzeyde oyun performansı sunmak için gelişmiş dinamik yenileme hızı algoritmaları sağlayan şirketin tescilli Fast-HVA ve HFS panel teknolojilerine sahip. Şirket bünyesinde geliştirilen bu inovasyon, TCL monitörlerini rakip ürünlerden ayıran temel unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.