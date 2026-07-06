Bunu Yapmayan PlayStation Oyuncuları Tüm Oyunlarını Kaybedebilir

Sony yakın zamanda kutulu oyun alma eğiliminde olan oyuncular için can sıkıcı olabilecek kararını açıkladı. Ocak 2028'de uygulanmaya başlanacak olan bu karara göre belirtilen tarihten itibaren piyasaya sürülecek "yeni" PlayStation oyunlarında disk göremeyeceğiz, bunun yerine içinden sadece dijital kod çıkacak.

Epey tartışmalı bir karar olduğu söylenebilir. Oyuncular, kararın duyurulmasının üzerinden günler geçmesine rağmen Sony'nin bu hamlesini hâlâ konuşmaya devam ediyor. Sosyal medyada üzerinden tepkisini dile getiren oyuncular, şimdi de PlayStation'ın hizmet şartlarındaki kritik maddeyi örnek vermeye başladı. Bu maddeye göre PlayStation hesapları, belirli bir süre boyunca aktif olmazsa silinebiliyor.

PlayStation Hesapları Ne Kadar Aktif Olmazsa Siliniyor?

PlayStation'ın hizmet şartlarının ikinci bölümünün ikinci şartına göre bir PlayStation hesabı, en az 36 boyunca kullanılmadığı takdirde kapatılabiliyor. Bu da yaklaşık 3 yıla denk geliyor. Şirket, hesap kapatılmadan önce e-posta gönderiyor ve size hesabınızı aktif tutmanız için 6 ay süre sağlıyor ama gelen e-postaları çok okuyan biri değilseniz bunu kolaylıkla gözden kaçırabiliyorsunuz.

Aynı bölümdeki üçüncü maddede hesap kapatıldıktan sonra çevrim içi hizmetlere erişemeyeceğiniz ve bu hesapta sahip olduğunuz hiçbir dijital içeriğe erişemeyeceğiniz belirtiliyor. Üstelik hesap bir kez kapatıldıktan sonra bu işlemin geri alınmasının da mümkün olmadığı ifade ediliyor. Yani son aktif olma süresi aşıldıktan ve size verilen süre de dolduktan sonra hesabınızla birlikte tüm oyunlarınızı da geri dönülemez şekilde kaybediyorsunuz.

Kutulu oyunların piyasaya sürülmeye devam edilmesinin istenmesi tam da bu gibi sebeplerden kaynaklanıyor. Dijital oyunları aslında tam anlamıyla satın almıyorsunuz. Sadece onları oynamak için lisansa sahip oluyorsunuz. Hatırlayacak olursanız Sony, bu disk kararını açıklamadan bir süre önce kullanıcıların para ödediği 550'den fazla StudioCanal içeriğini kaldırmıştı. Oyuncular, bu yüzden dijital oyunlar için endişeleniyor.

Sony'nin Kutulu Oyunlardan Vazgeçmesinin Başka Ne Riskleri Var?

Sony'nin kutulu oyunlardan vazgeçmesi, daha önce de belirttiğimiz gibi hak sahipliği konusunda bir soru işareti yaratıyor. Bununla birlikte oyuncular açısından birçok risk içeriyor. Bunların arasında özellikle hesabın yasaklanması öne çıkıyor. Bir hesabınız eğer yanlışlıkla da olsa yasaklanırsa onunla birlikte satın aldığınız tüm dijital oyunları da kaybedebiliyorsunuz.

Oysaki kutulu oyunlarda böyle bir durum söz konusu değil. Hesabınız yasaklansa dahi farklı bir hesapla o oyuna sahip olmaya devam edebiliyorsunuz. Diğer bir eksisinin de rekabetin ortadan kalkması olabilir. Disk üretimi sona erdiğinde PlayStation oyunlarını satın alabileceğiniz tek yer PlayStation mağazası olacak. Bu, rekabeti neredeyse tamamen ortadan kaldıracak. Oyuncular, sabit bir fiyata bağlı olacak. Bazen fiziksel sürümler için çok ciddi indirimler yapılabiliyor ama bu imkân ortadan kalkacağı için bu tür fırsatlardan da yoksun kalınacak.

Başka bir dezavantajının da oyun paylaşmanın aşırı zorlaşması olacağı söylenebilir. PlayStation oyunları ileride tamamen dijital olarak piyasaya sürüldüğünde fiziksel sürümde olduğu gibi arkadaşlarınızla takas yapamacaksınız. Benzer şekilde hediye de edemeyeceksiniz. Aynı oyunu oynamak istiyorsanız PlayStation'ın kardeşlik özelliğini kullanacaksınız. Bu aynı tutarda ödeme yapmanızı ancak kişi başına düşen ücretin daha az olmasını sağlayacak.

Editörün Yorumu

Ben genellikle oyunların dijital sürümünü alıp oynarım. Bu satın alma yönteminde oyunun tamamen bana ait olmadığını biliyorum ama o fiziksel sürümleri uzun yıllar önce bıraktım. Açıkçası bana göre sorun değil. Bir koleksiyoncu değilim, aynı oyunu sonsuza kadar oynamam. Ama oyuncuların hakkını göz önüne alarak değerlendirmem gerekirse evet, Sony cephesinden böyle bir adım gelmesi, çok ciddi bir dezavantaja sebep olacaktır.

Diyelim ki Xbox kullanmaya başladınız ama Sony'nin PlayStation'a özel tutacağı oyunları da oynamak istiyorsunuz. 3 yıl kadar uzun bir süre PlayStation'ı bir kenarda tuttunuz, hesabınızda hiç oturum açmadınız. Beklediğiniz kadar kaliteli bir Sony oyunu piyasaya sürüldükten sonra hesabınıza geri dönmeye çalıştığınızda o hesabın silindiğini görmek, fiziksel sürüm isteyenlerin aslında ne kadar haklı olduğunu fark edeceksinizdir. Sony'nin bu saatten sonra kararından döneceğini sanmıyorum. Sadece Sony'nin yaktığı bu ateşin yayılıp sektör genelinde etkili hâle gelmemesini umuyorum.