Samsung Televizyonlarda 7 Yıl Dönemi Başlıyor!

Samsung, TV sektöründe Çinli rakiplerinin rekabetini savuşturmak amacıyla yeni adımlar atmaya devam ediyor. Bunlardan birisi de, yeni AI tabanlı Samsung TV'ler için 7 yıl boyunca Tizen işletim sistemi güncellemelerinin sağlanacağının açıklanması oldu.

Samsung'un Yeni AI Akıllı TV'leri 7 Yıl Güncelleme Alacak

Samsung Electronics'in Suwon Kampüsü'nde yapılan duyuruya göre bu destek, 2023'te piyasaya sürülen bazı ürünlerin yanı sıra Mart 2024'te piyasaya sürülen TV modelleri için geçerli olacak. Samsung'un bu adımı atmasında liderliğinin risk altında olduğunu fark etmesinin payı oldukça yüksek.

Şu anda dünyanın en büyük TV satıcısı olan Samsung, Omdia'nın araştırmasına göre dünya genelinde yüzde 29'luk bir pazar payına sahip. Bu önceki yıla göre yüzde 2 düşüş anlamına gelirken, TCL ve Hisense televizyonlar sırasıyla yüzde 12,1 ve yüzde 10 pazar payına sahip.

Samsung'un en büyük rakiplerinden LG'de kendi akıllı TV serisi için beş yıllık webOS yükseltmeleri sunacağını açıkladı. Samsung benzer bir duyuruyu Ocak ayında Galaxy S24 serisi için yaptı ve yedi yıl boyunca güncelleme vermeye devam edeceğini açıkladı.