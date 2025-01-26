Samsung'un Yeni Akıllı Saatleri Vücuttaki Kan Şekerini Ölçebilecek!

Apple'dan Samsung'a Xiaomi'den Huawei'ye kadar pek çok teknoloji devi, akıllı telefon pazarında olduğu gibi giyilebilir teknoloji sektöründe de kıyasıya bir yarış içerisinde. Markalar, özellikle de popüler akıllı saat serilerine neredeyse her sene yeni özellikler ekleyerek birbirinin önüne geçmeyi hedefliyor. Son zamanlarda akıllı saat modellerine geleceği sıkça söylenen özellik ise kan şekeri ölçümü.

Aktarılanlara göre Samsung, uzun bir süredir Apple Watch serisi ile anılan iğnesiz kan şekeri ölçümü özelliğini yeni akıllı saat modelleri ile birlikte kullanıma sunacak.

Galaxy Watch'ın Yeni Sensörü, İğnesiz Şekilde Vücuttaki Kan Şekerini Ölçebilecek

Konu hakkında ortaya atılan son iddialara göre Samsung, son yıllarda pek çok şirketin akıllı saatleri için çalışmalar yürüttüğünü bildiğimiz kan şekeri ölçümü özelliğinde son noktaya geldi. Güney Kore merkezli teknoloji devinin, vücuttaki kan şekerini iğnesiz bir şekilde ölçebilen yeni bir sensör geliştirdiği öne sürülüyor.

Bu gelişme ile birlikte şirketin yakında piyasaya süreceği Galaxy Watch serisine yeni sensörünü entegre etmek için çabaladığı bildiriliyor. Pek çok analiste göre Samsung, bundan sonra satışa sunacağı akıllı saat modellerine bu özelliği ekleyebilirse giyilebilir teknoloji alanına yeni bir soluk getirebilir.

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