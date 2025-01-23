Samsung Galaxy AI, Zirveyi Rakiplerinden Çaldı

Londra'nın silüeti, Samsung Galaxy S24'ün lansmanını kutlamak için düzenlenen görkemli bir drone gösterisiyle aydınlandı.

Samsung'un merakla beklenen yeni amiral gemisi Galaxy S25 Ultra, yapay zeka teknolojisiyle donatılmış Galaxy AI yazılımının merkezinde yer alacak. Galaxy Unpacked etkinliğinde boy gösteren Galaxy S25 serisi, 2025 ve sonrasında Galaxy AI'nın büyümesi için temel taşı olacak. Zira bu kulvarda çok önemli gelişmeler var ve şüphesiz diğer şirketleri de bu doğrultuda güçlenmeye zorluyor.

Samsung Galaxy AI ve Mobil Teknolojide Yeni Bir Çağ

2023 yılının Ekim ayında Google, Pixel 8 ve Pixel 8 Pro modellerinin tanıtımıyla yapay zeka destekli akıllı telefon devrimini başlattı. Samsung ise okkalı bir cevap vererek aynı dönemde Galaxy S24 serisi ve Galaxy AI ile yapay zekayı kitlelere ulaştırarak bu devrimi daha da derinleştirdi.

Kantar Araştırmaları, 2024 yılında Galaxy S24 satışlarını yapay zekanın itici bir güç olarak kendini gösterdiğini ortaya koyuyor. Kullanıcıların %25'inin ürünü tercih etme sebebi tamamen yapay zeka olmuş.

Hâlihazırda mobil teknoloji pazarında devir değiştirme yeteneğine sahip iki büyük oyuncu var: Samsung ve Apple. Apple kendi yapay zeka sistemi olan Apple Intelligence'ı geliştirme aşamasında olsa da şu an Samsung'un hayli gerisinde kalıyor. Samsung adımlarını çok daha hızlı atarak aradaki farkı her gün açıyor.

Apple Zirvedeki Yerini Kaybetti

Teknoloji dünyasındaki gelişmeler her geçen gün dallanıp budaklanırken dünyanın en değerli şirketleri listesinde de zirvenin isimleri değişiyor. Samsung'un en büyük rakibi Apple'ın buradaki durumuna baktığımızda zirve pozisyonunu kaybettiğini görüyoruz. NVIDIA, piyasa değeri bakımından Apple'ı solladı ve yeniden dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu.

Başarının arkasında yatan sebep belli: şirketin yapay zeka çipleri.

Yapay zeka, zirve yarışında çok önemli bir yere sahip. Şimdi Apple'ın rakiplerinden çok daha önemli hamleler yapması gerekecek. Sizce bu sene zirvedeki yerini geri alabilecek adımlar atacak mı? Yorumlarda buluşalım.