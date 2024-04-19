Samsung'da Kriz Mesaisi Başladı: Hafta Sonu İzinleri İptal Edildi!

Dünyada pek çok firmanın benimsediği haftalık dört gün çalışma modeli yaygınlaşırken, Samsung'un bu trende ters yönde giderek farklı bir çalışma politikası uygulamaya hazırlandığı öğrenildi.

Şirket, artan rekabet, küresel ekonomik belirsizlikle mücadele etmek ve mali kaygılardan kaçınmak için kriz yönetimi moduna geçerek haftalık çalışma saatlerini artıracak.

Altı Günlük Çalışma Saati Başka Kimleri Kapsıyor?

Samsung, son zamanlarda yaşadığı bazı zorlukları aşmak için acil önlemler kapsamında, yöneticiler için şirket çapında altı günlük çalışma haftası politikası uygulayacağını duyurdu.

Bu çalışma politikasının uygulanmasına ise şirketin geçen yılki malı hedeflerine ulaşamaması, artan borçlanma maliyetleri, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve Kore para biriminin hızlı değer kaybı gibi bir dizi ekonomik faktör yol açtı.

The Korea Economic Daily tarafından alınan bilgiye göre, bir Samsung Grubu yöneticisi "Samsung Electronics dahil olmak üzere ana birimlerimizin performansının 2023'te beklentilerin altında kaldığını göz önünde bulundurarak, yöneticilere kriz duygusunu aşılamak için altı günlük çalışma haftasını uygulamaya koyuyoruz” açıklamasında bulundu.

Büyüyen Samsung’un yöneticileri yılın başından bu yana gönüllü olarak haftanın altı günü çalışıyor olsa da, Samsung Electronics, Samsung SDI ve Samsung SDS gibi diğer bölümlerin yöneticileri de artık çalışacak.

Ayrıca, bu altı gün çalışmaya ek olarak fazladan bir gün çalışması da bekleniyor.