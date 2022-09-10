Samsung, Apple ve iPhone 14 ile Dalga Geçmeye Devam Ediyor

Samsung bugün, Apple cihazlarını karalayan reklam kampanyasına devam etti. Bu sefer Apple'ın katlanabilir iPhone eksikliğini vurgulayan ve iPhone 14 Pro'nun 48MP kamerasını Galaxy S22'nin 108MP kamerası ile karşılaştıran bir dizi tweet paylaştı.

"Katlanabilir telefonların nerede Apple?" yazarak göndermiş olduğu tweet'le fitili yeniden ateşleyen Samsung, ikinci tweet'te ise katlanabilir telefonlarını övmeye devam ediyor. Üçüncü tweet ise Samsung cihazlarının birkaç yıldır daha yüksek MP kameralara sahip olduğunu belirtiyor.

Samsung Düzenli Olarak Apple ile Dalga Geçiyor

Samsung, yeni iPhone 14 modelleri duyurulmadan önce Apple ile dalga geçtiği reklamlar paylaşmaya başlamıştı ve şirketin kendi ürünlerini tanıtmak için Apple cihazlarıyla dalga geçme konusunda köklü bir geçmişi var.

Samsung geçmişte, kulaklık jakının çıkarılması gibi Apple tasarım kararlarıyla da dalga geçmişti ama birkaç yıl sonra aynı hamleyi kendisi yapmıştı. Samsung, katlanabilir cihazlar ve yüksek çözünürlüklü kameralarla ilk kez Apple'ın oldukça önünde gibi gözüküyor ancak Samsung'un gelecekte benimseyeceği ‌iPhone 14 Pro‌ özelliklerinin olup olmadığını görmek ilginç olacak.