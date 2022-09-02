Samsung Yeni Reklamında iPhone 14 ile Alay Etti

Samsung, Galaxy S22 Ultra ve Z Flip 4 için yeni bir reklam yayınladı ve reklamda en dikkat çeken nokta ise "bu yenilik yakın tarihteki bir iPhone'la size gelmiyor" iddiası oldu.

Apple, önümüzdeki hafta iPhone 14'ü resmî olarak duyuracak ancak görünüşe göre Samsung yeni iPhone'dan pek beklentili değil. Samsung'un yayınlamış olduğu Galaxy S22 Ultra ve Z Flip 4 için yeni reklama göre bu cihazlardaki özellikler yakında duyurulacak olan iPhone'larda bulunmayacak.

Samsung: "iPhone 14'te Bulamayacağınız Özellikler"

30 saniyelik reklam, 100x "Space Zoom" ve 108MP kamerası da dâhil olmak üzere Samsung serisinin özelliklerini listeliyor. Samsung, reklamı Apple'ın 7 Eylül "Far Out" etkinliğine az bir süre kalmışken yayınladı. Bahsi geçen etkinlik sırasında Apple'ın iPhone 14 serisini duyurması bekleniyor.

Samsung, özel etkinlikleri ve yeni ürün lansmanları öncesinde Apple'la düzenli olarak atışıyor. Daha ikonik Samsung reklamlarından biri, şirketin acımasızca iPhone X'in çentiği, kulaklık jakı eksikliği ve çok daha fazlası ile alay ettiği 2017'de yaşanmıştı ancak elbette Samsung çoğu zaman, bir zamanlar Apple'la alay ettiği birçok değişiklik ve özelliği benimsiyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.