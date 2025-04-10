Samsung'un Filmlerinden Fırlamış Gibi Görünen Akıllı Ev Robotu Ballie Satışa Çıkıyor

Bir zamanlar yalnızca bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz teknolojiler, artık yavaş yavaş hayatımıza giriyor. Bunun en güncel örneği ise yapay zeka destekli robotlar olacak. Üstelik 'olacak' derken bundan yıllar sonrasını değil, sadece birkaç ay sonrasını kastediyorum. Çünkü Samsung'un yapay zeka destekli sevimli robotu Ballie, bu yaz satışa çıkacak.

Samsung Akıllı Ev Robotu Ballie Bu Yaz Satışa Çıkacak

Samsung'un akıllı ev robotu Ballie, bu yaz satışa çıkıyor. İlk defa 2020'de duyurulan ama 2024'te yenilenmiş tasarımıyla karşımıza çıkana kadar unutulmuş bir proje olan robot, adeta hareketli kişisel asistanınız olacak.

Aslında bu yaz satışa çıkacağı dışında Ballie hakkında bildiklerimiz oldukça sınırlı. Samsung, bu ürüne hayat veren teknolojileri henüz detaylandırmadığı için teknik özellikleriyle ilgili bilgimiz yok. Ancak bu gördüklerimizi yorumlamamıza engel değil.

Ballie, tıpkı Samsung'un son model akıllı telefonlarında olduğu gibi Google'ın yapay zeka teknolojilerinden faydalanacak ve Gemini tabanlı olacak. Kullanıcılar, bu sayede Gemini'nin tüm özelliklerinden faydalanabilecek.

Akıllı telefonlardan farklı olarak Ballie, dahili bir projeksiyona sahip olacak. Sizin için görüntüleri duvar gibi yüzeylere yansıtabilecek. Ancak şirket ürünün resmi sayfasında bazı özelliklerin değişebileceğinin altını çiziyor.

İkisi büyük olmak üzere dört tekeri bulunan Ballie, Tesla gibi şirketlerin geliştirdiklerinin aksine insansı değil Star Wars'un yardımcı robotlarını andıran bir tasarıma sahip olacak. Bu nedenle onu bir işçi olarak değil de bir aisstan olarak düşünmek daha mantıklı olabilir.

Elbette ki bu henüz geliştirme aşamasına olan yeni bir ürün. Samsung buradan kazanacağı tecrübeyler ilerleyen yıllarda daha da farklı modellerle karşımıza çıkacaktır. Merak edenler için Ballie'nin fiyatı henüz belli değil. Ancak ilk etapta ABD ve Güney Kore'de satışa çıkacak robotun pahalı olacağını varsayabiliriz.