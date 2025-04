Samsung'dan Galaxy S24 Serisine Nihayet Dedirten Güncelleme!

Samsung, dört aylık beta testlerinin ve yedi aylık gecikmenin ardından Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini resmen yayınladı. Beklendiği gibi Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra modelleri bu güncellemeyi ilk alan cihazlar arasında yerini aldı.

Android 15 Tabanlı One UI 7 Güncellemesi Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra İçin Yayınlandı

Android 15 Tabanlı One UI 7 güncellemesi ilk olarak Güney Kore’deki Galaxy S24 kullanıcılarına sunuldu (yazılım versiyonu: S928NKSU4BYCG). Yaklaşık 5.2GB boyutundaki güncelleme, Nisan 2025 güvenlik yamasını da içeriyor. Türkiye'deki ve diğer bölgelerde kullanıcıların ise ara ara telefonlarını kontrol etmesi gerekiyor.

One UI 7’yi yüklemek için Ayarlar > Yazılım güncellemesi > İndir ve yükle yolunu izlemeniz yeterli. Ancak güncellemenin aşamalı olarak yayınlandığını unutmayın. Yani şu an telefonunuzda bir güncelleme gözükmüyorsa birkaç gün içinde tekrar kontrol edebilirsiniz.

Galaxy S24 FE için ise güncellemenin ay sonuna kadar gelmesi bekleniyor. Samsung'un bu kadar gecikmiş olması ise bir başka endişeyi beraberinde getiriyor. Bildiğiniz üzere Android 15 bundan yaklaşık yedi ay önce tanıtıldı. Normal zamanda bile sadece beş ay sonra Android 16 tanıtılacaktı.

Ancak Google işleri biraz hızlandırdı ve Android 16'yı öne çekti. Bu doğrultuda Samsung, Android 15 Tabanlı One UI 7 güncelleme takvimini tamamlamadan Android 16 Tabanlı One UI 8 için kolları sıvayacak. Hatta bazı telefonların doğrudan One UI 7 yerine One UI 8 güncellemesi alacağı bile konuşuluyor.

Şirket şimdilik bu konuda sessiz kalırken, amiral gemisi telefonların bile bu kadar geç güncelleme almış olması kullanıcıları bir nebze de olsa kızdırıyor.