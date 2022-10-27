Samsung Bir Modelinin Daha Android Güncellemelerini Sonlandırıyor

Samsung, katlanabilir akıllı telefon modelini piyasaya süren ilk markalardan biriydi. Sadece üç yıl önce ilk Galaxy Fold duyurulmuştu ve şimdi de Android güncellemeleri açısından cihaz, ömrünün sonuna gelmiş görünüyor.

Bilmeyenler için Galaxy Fold, nihai olarak piyasaya sürülmeden önce birçok gecikmeyle karşılaştı ve 2019'da kutusundan Android 9 Pie ile çıktı ancak o zamandan beri, Güney Koreli teknoloji devi çeşitli güncellemeler sundu ve şirketin ilk katlanabilir cihazı şu anda Android 12 işletim sistemi ile çalışıyor.

Ancak Samsung, Galaxy Fold için büyük bir işletim sistemi güncellemesi sunmayacağını açıkladığı için telefon adına yolun sonu gibi görünüyor. Bu, cihazın Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesini almayacağı anlamına geliyor.

Galaxy Fold, Android 12'de Kalmaya Devam Edecek

Başka bir deyişle bu, şirketin Android 12'den sonra herhangi bir güncelleme almayan tek katlanabilir akıllı telefonu olduğu anlamına da geliyor. Samsung, genellikle bir yıl daha güvenlik güncellemeleriyle birlikte üç yıllık işletim sistemi güncellemeleri sunuyor ancak Galaxy Fold üç yıllık güncelleme döngüsünün sonuna ulaştığından, artık büyük güncellemeler için uygun olmayacak.

Bu arada 2021 ve 2022 tarihli Glaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip telefon modelleri, gelecek yıl Android 14 güncellemesi almaya devam edecek.

Android 12 hiçbir şekilde modası geçmiş değil, bu nedenle mevcut Galaxy Fold kullanıcılarının katlanabilir telefonlarının aniden modası geçmesi konusunda endişelenmelerine gerek yok.