Samsung'un Bir Serisi Daha Android 13 Beta'ya Kavuştu

Samsung'un Galaxy S22 serisi, geçen ayın başlarında ABD'de Android 13 (One UI 5) beta sürümlerini almaya başladı. Bugün, Android 13 tabanlı One UI 5 için beta sürümleri artık Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra'ya da geliyor.

Güncelleme, Reddit kullanıcısı u/DJStormXZ tarafından r/GalaxyS21 alt Reddit'inde fark edildi. Gönderiye göre beta sürümleri yalnızca ABD'de satın alınan modeller için gelmiş gibi görünüyor ancak başka bir kullanıcı, beta güncellemesini başka bir bölgeden sahip olduğu S21 cihazına yükleyebildiğini belirtti.

Samsung, Android 13 Beta Dağıtımını Genişletiyor

İngiltere ve Kore bölgesindeki Samsung Galaxy S21 sahipleri ise beta güncellemesini yeni yeni indirmeye başlayabildiler (Hindistan daha yakın zamanda) ve ABD'deki beta yapısı, G991UEU5ZVIA (S21 için) ile biraz daha yeni bir yapı gibi görünüyor. Reddit kullanıcıları, bunun Android 13'ün Beta 2 yapısı olabileceğini düşünüyor.

Herhangi bir Samsung Galaxy S21 modeline sahipseniz Samsung Üyeleri uygulamasına gidebilir ve "One UI Beta programından" siz de beta sürümlere kayıt olabilirsiniz.