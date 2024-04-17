Samsung, CEO'su Apple'ı Geride Bırakmalarını Sağlayacak Sırrı Açıkladı: "Çamaşır Makinesi"

Samsung bu yıl yapay zeka konusunda elinden geleni yaptı ve akıllı telefonlardan ev aletlerine kadar çeşitli ürünlerine yapay zekanın gücünü yerleştirdi.

Samsung Electronics CEO'su Han Jong-hee'ye göre, Samsung'un Apple'ı çok geride bırakmasına yardımcı olacak gizli tarifi açıkladı.

Samsung'un Apple'ın Sahip Olamadığı Üstünlük Nedir?

2022'den beri Samsung'un ev aletleri bölümünü yöneten ve bölümün kârlılığını artırmaya odaklanan Samsung Electronics CEO'su Han Jong-hee, ev aletleri ve mobil cihazlarla önemli ölçüde iyileştirilmiş bağlantı sayesinde bu yıl mükemmel bir performans sergileyeceğine olan güvenini dile getirdi.

Apple'ın geride kaldığı bir alan olduğunu belirten Han, Apple’ın on milyonlarca iPhone satmasına rağmen ev aletleri üretemediği ve bu nedenle bir Samsung telefon ve cihazla elde edilen kusursuz bağlantıyı sağlayamadığını söyledi.

Samsung'un TV ve akıllı telefonlardaki liderliği nedeniyle gelişmiş bağlantı sağlayabildiğine dikkat çeken Han, “Kullanıcıların hayatlarını kolaylaştıracak ve aynı zamanda akıllı ev cihazlarıyla etkileşime girmelerini kolaylaştıracak” dedi.

Ayrıca Samsung'un bu yılın sonlarında Bixby'ye Yüksek Lisans temelli üretken yapay zekayı tanıtacağına dair ipuçları da verdi.