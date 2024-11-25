Samsung CEO'su Jay Lee İçin 5 Yıl Hapis Cezası İsteniyor: Peki Ne İle Suçlanıyor?

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Samsung, kısa bir süre önce tekrardan gündeme geldi Ancak firma bu kez piyasaya sürdüğü yenilikçi ürünleriyle değil oldukça ilgin. bir dava nedeniyle konuşuluyor.

Aktarılanlara göre dev şirketin CEO'su Jay Lee, kendisine açılan bir davada 5 yılık bir hapis cezasıyla yargılanacak. Davanın ana kaynağı ise Jay Lee'yi Samsung'daki koltuğundan alıkoyabilecek cinsten.

Jay Lee, Samsung'un Hisse Senetlerini Manipüle Etmekle Suçlanıyor

Yerel kaynakların haberlerine göre Samsung CEO'su Jay lee 2020 yılında açılan bir davayla hala başı dertte. Tecrübeli yönetici, söz konusu davada 2025 yılında Samsung'un hisse senedi fiyatlarını manipüle etmekle suçlanıyor. Jay Lee, her ne kadar bu yılın başlarında mevcut suçlamadan beraat etmiş olsa da savcıların kısa bir süre önce mahkemeyi temyize götürmesi ile birlikte dava tekrardan açıldı.

İddialara göre savcılar, Samsung CEO için borsa manipülasyonu ve diğer çeşitli dolandırıcılık suçlarını işlemesi nedeniyle 5 yıl hapis cezası istiyor. Söz konusu temyiz davasını birkaç ay içerisinde tamamlanması ve nihai kararın Ocak ila Şubat 2025 arasında açıklanması söyleniyor

Dava önceki duruşmalarda tüm suçlamaları reddeden Lee Jae-yong ve beraberinde yargılanan 13 kişinin, temyiz davasında da aynı savunmaları yapacağı tahmin ediliyor. Samsung cephesinin söz konusu dava ışığında Jay Lee adına ne gibi bir strateji izleyeceği ise hala merak konusu.

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