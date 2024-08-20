Samsung Telefonlara Sevindirici Bir Özellik Geldi!

Samsung, Galaxy S24 serisi ile kullanıma sunduğu Circle to Search özelliğini Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 modellerine getirdikten sonra bazı Galaxy A serisi orta seviye telefonları da listeye ekledi. Kullanıcıların belirli bir alanı seçerek o konuda arama yapmasını sağlayan bu özellik yeni bir yeteneğe daha kavuştu.

Samsung Circle to Search Artık Müzikleri Bulabiliyor!

Görseller üzerinden arama yapmanın ötesine giden Circle to Search artık etrafınızda veya cihazınızda çalan şarkıları da sizler için bulabiliyor. Benzer bir özellik uzun süredir iPhone'larda bulunuyor ve Shazam aracılığıyla çalan şarkıyı tarayabiliyorsunuz.

Şarkıyı söylemenizin veya melodiyi mırıldanmanızın bile yeterli olacağı belirtiliyor olsa da, orjinal parçanın çalması söz konusu müziğin adını bulmayı kolaylaştırıyor.

Circle to Search desteğine ve Google uygulamasının 15.32.37.28 sürümüne sahip Samsung cihazlarda kullanılabilen müzik tarama özelliğinin tüm kullanıcılarda aktif hale gelmesi biraz zaman alacak.

Günümüzde herhangi bir şarkıyı bulmak için Shazam'a ne sıklıkla ihtiyaç duyuyorsunuz? Samsung'un sınırlı sayıdaki telefona getirdiği bu özellik sizin için önemli mi? Yorumlarda tartışalım.