Samsung, ChatGPT'ye Rakip Olacak: Dijital Asistanına Galaxy AI Entegre Edilecek!

Teknoloji devleri arasında süren yapay zeka yarışında, Samsung tarafından yeni bir bilgi geldi. Bilindiği üzere Apple ve Google da bu yarışın içerisinde kendi akıllı telefonları başta olmak üzere diğer cihazlarına da yapay zekayı entegre etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Samsung, Galaxy S24 serisiyle birlikte cihazlarına yapay zekayı entegre etmeye başlamıştı. Şimdi bildirilen yeni habere göre Samsung, dijital asistanı Bixby'yi yapay zeka ile birlikte daha akıllı hale getirmek için çalışacak.

Samsung, Bixby'yi Yeniden Yaratıyor

Android Authority tarafından bildirilen haber, bir Samsung yöneticisinin CNBC ile yaptığı röportajda doğrulandı. Mobil işlerden sorumlu olan başkan yardımcısı Won-joon Choi, Bixby'nin üretken yapay zeka ve LLM (büyük dil model) teknolojisiyle birlikte ilerleyen dönemde daha akıllı bir hale geleceğini açıkladı.

2017 yılında piyasaya sürülen dijital asistan Bixby, Google Asistan ve Apple Siri benzere bir işleyişe sahip. Birçok Samsung uygulaması ve hizmetine entegre edilen Galaxy AI, şimdi de dijital asistana gelecek ve bu oldukça büyük bir fark yaratabilir.

Henüz proje detayları belli olmasa da Bixby'nin ChatGPT gibi oldukça donanımla bir yapay zeka sohbet robotu olması bekleniyor. Bunu da Galaxy AI'ın Bixby'ye dahil edildikten sonra görmüş olacağız.