Samsung Ekran Ekibini Yenileme Kararı Aldı: Peki Neden?

Apple'ın katlanabilir ürün pazarına beklenen girişine yanıt olarak Samsung'un ekran geliştirme ekibinde kapsamlı bir yeniden yapılanmaya gittiği bildiriliyor.

Bu stratejik hamle, Apple'ın gelecekteki katlanabilir ürünlerinin üretimini ve talebini etkin bir şekilde desteklemek için operasyonel verimliliği artırmaya yönelik olacak.

Elec'in son raporu, Samsung'un ekibini yeniden yapılandırma konusundaki proaktif adımlarına dikkat çekerek Apple'ın katlanabilir ürün hedeflerine uyum sağlamanın önemini vurguluyor. Bu esnada LG de Apple ile aktif bir iş birliği içerisinde ve her iki Koreli tedarikçi de 20 ila 25 inçlik bir panel üzerinde çalışıyor.

Samsung ve LG, Apple'ın Katlanabilir Ekranları İçin Rekabette

Şimdilik seri üretim için belirli bir zaman çizelgesi açıklanmadı fakat panelin önemli boyutu göz önüne alındığında, Apple'ın bunu potansiyel olarak katlanabilir bir MacBook veya iPad için kullanabileceği yönünde spekülasyonlar var.

Raporda katlanabilir bir iPhone ihtimaline değinilmemesi dikkat çekiyor. Apple'ın hâlâ bu alana yatırım yapmaması maliyet olarak beklenmedik artışlar yaşatacak olmasıyla ilişkilendiriliyor.

Daha önceki raporlar, katlanabilir iPad için geliştirme çalışmalarının hızlandırıldığını ve 2024'ün sonlarına doğru piyasaya sürülebileceğini ima etmişti. Buna karşın, ünlü analist Ross Young ise katlanabilir iPhone'un bir yıl sonra tanıtılabileceğini öne sürüyor.

Elbette Apple'ın şapkadan tavşan çıkaran geçmişi göz önüne alındığında şimdilik bekleyip görmekten başka bir şansımız yok. Peki siz ilk olarak Apple'ın hangi ürün gamında katlanabilir teknolojiyi görmek isterdiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.