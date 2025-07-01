Samsung Pes Etti! Yarıştan Çekildi

Küresel yarı iletken rekabetinde dengeleri sarsacak bir gelişme gündeme geldi. Son dönemlerde rakiplerinin gerisinde kaldığı gerekçesiyle eleştirilerin odağında olan Samsung Foundry, oldukça kritik bir karar açıkladı. Bu adım teknoloji dünyasında taşları yerinden oynatacak gibi görünüyor. İşte ayrıntılar…

Samsung Foundry, Yarıştan Çekiliyor

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung’un yarı iletken kolu Samsung Foundry, uzun süredir TSMC ile kafa kafaya yarışarak en gelişmiş üretim teknolojilerini pazara sunmayı amaçlıyordu. Ancak bu rekabet uğruna attığı agresif adımlar, özellikle 3nm GAA gibi süreçlerde karşılaşılan düşük verim oranları nedeniyle şirkete ağır maliyetler yükledi. Şimdi ise Samsung, bu gidişata dur demek için rotasını değiştirmeye hazırlanıyor.

Şirket yöneticilerinin paylaştığı bilgilere göre firma, dev yatırımlar yaptığı 1,4nm üretim teknolojisinin çıkış tarihi yaklaşık iki yıl ertelendi. 2027’de duyurulması planlanan süreç, 2029’a ötelenmiş durumda. Bu süre zarfında Samsung Foundry, kaynaklarını 2nm ve altındaki süreçlerin daha verimli hale getirmeye harcayacak. Böylece hem 2nm teknolojisinde sürdürülebilir bir üretim kapasitesi oluşturmayı hem de kârlılığı yükseltmeyi hedefliyor. Çünkü mevcut finansal tablo TSMC ile rekabete girecek kadar güçlü değil.

Diğer yandan Samsung, halen tercih edilen 4nm, 5nm ve 8nm süreçlerini de iyileştirerek operasyonel kayıplarını azaltmayı planlıyor. Böylece hem üretimden maksimum gelir elde etmek hem de maliyetleri kontrol altına almak istiyor. Öte yandan TSMC ise 1.4nm teknolojisini 2028’de hayata geçirmeyi sürdürüyor.

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