Samsung Galaxy A Serisi 108 MP Kameraya Kavuşacak

Samsung ilk kez Galaxy S20 Ultra modelinde yer verdiği 108 MP çözünürlüğündeki sensörünü Galaxy A serisine getirmek istiyor olabilir. Çeşitli sızıntılara göre Galaxy A serisinin bazı üyeleri 108 MP kamera ile oldukça iddialı bir performans sergileyecek gibi gözüküyor.

Samsung Galaxy A Serisi için 108 MP Kamera Gündemde

Galaxy A serisinin yeni üyeleri ile yakın bir zamanda tanışmayı bekliyoruz ve yeni sızıntılar, bu serinin bazı üyelerinde 108 MP çözünürlüğünde sensörleri görebileceğimizi işaret ediyor. Tabii ki bu sensörü tüm seride görmeyi beklemek doğru olmaz ancak serinin üst modellerinde yer almaması için herhangi bir neden bulunmuyor.

Şimdilik mantıklı olan açıklama, bu sensörün Galaxy A73 modelinde ve belki Galaxy A53 modelinde konumlandırılması yönünde. Geçtiğimiz haftalardaki bir rapor, Galaxy A serisine OIS desteğinin gelebileceğini işaret etmişti. Bu da serinin yeni modellerinin kamera tarafında daha iddialı olabileceğini işaret ediyor.

Bu sensörün en büyük avantajı yeterli ışıkta çok daha ayrıntılı çekimler yapabilmenize olanak sunmasıdır. Buna karşın orantılı bir şekilde daha büyük dosya boyutlarına yol açarlar ve tam çözünürlükte çekimler yapmak genellikle nispeten uzun sürelere mal olur.

Örneğin Galaxy Note 20 Ultra modelinin 108 MP'de çekim yapması dahi yaklaşık iki saniyeye mal oluyor. Bu kötü bir değer değil ancak orta sınıf cihazlarda nispeten daha güçsüz bir işlemcinin bulunacağını göz önüne alırsak, beklenilmesi gereken süre daha uzun olabilir.

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