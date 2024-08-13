Uygun Fiyatlı Samsung Modelleri İçin Kritik Güncelleme Yayında!

Samsung, kullanıcı güvenliğini artıran güncellemelerin dağıtımına devam ediyor. Güney Koreli üretici bu kapsamda iki giriş segment model için güvenlik açıklarını kapatan Temmuz 2024 güncellemesini yayınladı. Peki, yamayı alan modeller hangileri?

Samsung Galaxy A03 ve M04 Temmuz 2024 Güncellemesi Aldı

Samsung'un Temmuz 2024 güvenlik güncellemesini alan modeller Galaxy A03 ve M04 oldu. Sırasıyla A035FXXS7CXF3 ve M045FXXS8EXF2 yapı numaralarıyla gelen güncellemenin şu an için sınırlı bölgelerde kullanabilir olduğu, ancak önümüzdeki dönemde diğer bölgelere de geleceği ifade ediliyor.

Samsung Galaxy A03 ve M04 için gelen Temmuz 2024 güncellemesi, tamı tamına 58 güvenlik açığını ortadan kaldırıyor. Bununla birlikte, otomatik güncelleme bildirimini görmezseniz, güncellemeyi cihazınıza kurmak için Ayarlar > Yazılım güncelleme > İndir ve yükle adımlarını takip edebilirsiniz.