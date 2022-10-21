Samsung Galaxy A04e Tanıtıldı: Özellikleri Neler?

Yapılan tanıtımla birlikte Samsung Galaxy A04e özellikleri belli oldu. Samsung tarafından üretilen yeni akıllı telefon modeli, sahip olduğu devasa batarya kapasitesiyle dikkat çekiyor. Yeni modele dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Samsung Galaxy A04e Özellikleri Listesi

Ekran Boyutu: 6,5 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1560 x 720 piksel

Ekran Paneli: LCD

İşlemci: MediaTek Helio G35

GPU: PowerVR GE8320

RAM: 3 GB / 4 GB

Depolama: 32 GB / 64 GB / 128 GB

Batarya: 5000 mAh

Arka Kamera: 13 MP + 2 MP

Ön Kamera: 5 MP

Yazılım: Android 12 tabanlı One UI Core 4.1

Ağırlık: 188 gram

Kalınlık: 9,1 mm

6,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1560 x 720 piksel çözünürlük sunuyor. 188 gram ağırlığındaki telefonun 164,2 x 75,9 x 9,1 mm boyutlarında olduğu açıklandı.

Gücünü MediaTek Helio G35 işlemcisinden alan telefonda PowerVR GE8320 GPU'su bulunuyor. RAM tarafında 3 GB ve 4 GB olmak üzere iki farklı sürüm bulunuyor. Telefon ayrıca 32 GB, 64 GB ve 128 GB seçenekler sunuyor.

Telefonun arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Galaxy Galaxy A04e'nin ön tarafında ise 5 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera mevcut.

5000 mAh batarya kapasitesi ile dikkat çeken telefon, Android 12 tabanlı One UI Core 4.1 arayüzle birlikte geliyor.

Samsung Galaxy A04e isimli yeni akıllı telefon modelinin Endonezya ve diğer Asya ülkelerinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Cihazın diğer ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz bilinmiyor.

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